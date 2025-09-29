La oferta, ahora, aumenta a 110 millones, Florentino Pérez ya rechazó 80+20

El Real Madrid habría recibido una oferta muy importante por una de las estrellas del conjunto blanco que está recibiendo algunas críticas en los últimos partidos por su bajo rendimiento en el terreno de juego. Aunque Florentino Pérez ya rechazó una de 80 millones de euros fijos más 20 en variables en el pasado por este mismo jugador, ahora la oferta habría aumentado a 110 millones.

El futbolista en cuestión es Fede Valverde y el equipo que se ha lanzado a por él es el Manchester United. Los ingleses no han arrancado de la mejor forma posible la temporada, un año más, y están dispuestos a cometer una auténtica locura en el próximo mercado de fichajes para intentar hacerse con los servicios del centrocampista blanco en los próximos meses con una oferta astronómica.

El Manchester United ha llegado a ofrecer 110 millones por Fede Valverde

El uruguayo es uno de los capitanes del Madrid y parece complicado que pueda marcharse a corto plazo. De hecho, Florentino ya rechazó una oferta contundente, ya que es uno de los pilares del proyecto deportivo de la entidad madrileña. Solo se le abriría la puerta de salida a Valverde si este pidiera marcharse, algo que no se prevé por la gran conexión que hay entre el club y el jugador.

Aun así, está por ver si la llegada de Xabi Alonso cambiará un poco la situación de Valverde en el conjunto blanco, teniendo en cuenta que el tolosarra desea fichar a más futbolistas para la medular, lo que podría complicar un poco el rol del uruguayo en caso de nuevas llegadas. En este caso, si su situación en el Madrid cambiara, habría alguna posibilidad de una salida hacia la Premier League.

Los ingleses están muy interesados en el centrocampista uruguayo

De momento, el United ha tanteado el terreno por si fuera posible poder fichar al uruguayo más pronto que tarde. No será a mediados de temporada, ya que la operación sería aún más imposible, pero se podría preparar de cara al mercado de fichajes veraniego. Además, los ingleses también estarían dispuestos a incluir a Kobbie Mainoo, un jugador marginado por Amorim y que podría interesar al Madrid.