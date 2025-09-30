Florentino Pérez le comunica al jeque Mansour que se retiran de la puja, se queda en el Manchester City

Hace tiempo que el Real Madrid está buscando a un centrocampista de talla mundial para hacer olvidar el adiós de Toni Kroos. En Chamartín no son capaces de encontrar un director de orquesta capaz de hacer jugar al equipo al ritmo que pide Xabi Alonso. Pues, la gran esperanza, que era Arda Güler, ha demostrado ser un mediapunta sin capacidad para trasladar su calidad a una posición más atrasada en el centro del campo. Lo que ha dejado a los blancos sin un organizador capaz de realizar las funciones que, en su momento, ejercía Toni Kroos.

En este sentido, desde la planta noble del Santiago Bernabéu llevan varios meses sondeando la posibilidad de ir a por el mejor centrocampista del mundo. Y es que no es por nada que Rodri fue ganador del Balón de Oro, no hay nadie mejor que él a la hora de realizar todas y cada una de las labores de un mediocentro. Sin embargo, el problema con Rodri y el Real Madrid es que los blancos tienen serias dudas respecto de su maltrecha rodilla, la cual no acaba de recuperarse del todo.

Un grave lesión acaba con el interés de Florentino Pérez

Según han ido informando desde medios cercanos al Manchester City, el creciente interés del Real Madrid en el fichaje de Rodri se ha ido enfriando con el paso de los últimos tiempos. Y es que en Chamartín no creen que el centrocampista madrileño esté en condiciones de volver a su mejor nivel. El estado de esa rodilla está muy lejos de ser el óptimo y no se van a arriesgar a fichar a un jugador condenado a sufrir problemas de lesiones constantemente.

El City ya sabe que se va a quedar

De este modo, tal y como subió el interés de los blancos, ha acabado bajando y se ha quedado en nada. Y es que el entorno del jeque Mansour ya da por finalizadas las negociaciones con el Real Madrid por un Rodri que estaba abierto a fichar por los blancos, que al final se habrían echado para atrás.

Así pues, los problemas de Rodri, que recientemente pidió no jugar por sus dolores, han hecho que se frustre de forma casi definitiva su fichaje por el Real Madrid.