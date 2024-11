Guardiola quiere salir de la crisis y pide al Manchester City tres bombazos para el mes de enero

El Manchester City vive la que es, con casi total seguridad, la racha más preocupante de los últimos años. Ya son tres las derrotas que encadenan de manera consecutiva, y lo peor es que Pep Guardiola tiene a muchos de sus jugadores lesionados, por lo que está teniendo que tirar de la cantera, y dando minutos a los teóricos suplentes, que no están respondiendo. La plantilla es demasiado corta, y por esa razón ya ha pedido la llegada de nuevos fichajes en enero.

El entrenador catalán cree que es obligatorio fichar para poder afrontar con garantías todas las competiciones en las que participan, y lo primero que exige es un delantero centro que permita dosificar a Erling Haaland, que lo está jugando todo. En otras palabras, busca a un nuevo Julián Álvarez, al que no reemplazaron cuando fue vendido al Atlético de Madrid. Y un nombre que gusta para asumir esa responsabilidad es Evan Ferguson.

No está teniendo su mejor campaña y aún no ha sido capaz de afianzarse como intocable en el Brighton, pero en el Etihad Stadium tienen muy buenos informes de él gracias a su juventud, 20 años, y al increíble físico que tiene, que precisamente ha hecho que sea comparado con el ex del Borussia Dortmund. Para la zaga, otro objetivo es firmar a un lateral izquierdo, ya que Josko Gvardiol es el único que puede jugar ahí, y han pensado en Ben Chilwell, que aceptaría un papel secundario, y que busca una salida del Chelsea.

Siempre y cuando acepte rebajarse la ficha tan elevada que percibe, el City estaría encantado de poder reclutar al internacional inglés, que acumula mucha experiencia en la Premier League. Y, por último, la gran obsesión de Guardiola es encontrar a un centrocampista que pueda ejercer el rol de Rodrigo Hernández, que se perderá lo que queda de temporada por una lesión de rodilla. Martín Zubimendi es, por sus condiciones y su precio, la alternativa más interesante.

Ya ha asumido esta responsabilidad en la selección española, cumpliendo con nota, y quiere dejar la Real Sociedad para marcharse a una escuadra más poderosa, pues se arrepiente de haberse quedado.

Los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión no son ningún tipo de problema para los ‘citizens’.