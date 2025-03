Ha traicionado a Pep Guardiola, negocia a sus espaldas la despedida del City y tiene un acuerdo con el PSG

La situación actual del Manchester City ha provocado que muchas de sus figuras estudien la posibilidad de cambiar de aires y hacer las maletas en verano, independientemente de si al final no reciben ninguna sanción. Pero hay algunas piezas que ya no creen en el proyecto de Pep Guardiola, y que tendrían prácticamente tomada la decisión de irse para probar suerte en otro lugar e iniciar una nueva aventura, por lo que ya negocian con otras escuadras.

Y uno de los ejemplos más evidentes de esto es Bernardo Silva, quien da por finalizada su etapa en el Etihad Stadium tras ocho temporadas en las que ha logrado conquistar todos los trofeos posibles. En el pasado ya quiso irse, y llegó a estar muy cerca de recalar en el Barça, pues fue una obsesión para Xavi Hernández, que nunca se pudo concretar debido a las increíbles demandas económicas que presentó el cuadro inglés, que pedía mucho dinero.

Hizo todo lo posible para recalar en el Spotify Camp Nou, pero no fue posible, y ahora es una opción totalmente descartada por Hans-Dieter Flick, quien no considera que sea un refuerzo necesario, a pesar de la increíble experiencia, la polivalencia y el nivel que aportaría el crack luso. Porque el técnico germano cree que ya tiene suficientes alternativas para ocupar ese rol, y aparte no se puede descuidar que el canterano del Benfica ya tiene una edad avanzada.

En cambio, hay otro gran equipo de Europa que sí estaría muy interesado en poder firmar al futbolista nacido hace 30 años, y que puede desembolsar sin ningún problema los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Hablamos del Paris Saint-Germain, que no se lo ha pensado dos veces y ya ha iniciado las gestiones para que pueda abandonar el City en verano, y traicione a Guardiola, para ponerse a disposición de Luis Enrique.

Nasser Al-Khelaïfi ya se ha reunido con el representante de Bernardo, quien es cierto que está completando una campaña muy discreta en cuanto a cifras, pero que aún y así gusta mucho en el Parque de los Príncipes.