Haaland traiciona a Pep Guardiola y a Laporta y elige su próximo equipo cuando salga del City

Erling Haaland sigue acaparando los focos mientras se discute su posible salida del Manchester City más pronto que tarde. Por ahora no hay nada confirmado, pero sigue deshojando la margarita y estudiando sus opciones, muy atento a todo lo que se filtra sobre la posible salida de Pep Guardiola cuando acabe la temporada, momento en el que finaliza su contrato. Y la despedida del entrenador catalán le empujaría a querer hacer las maletas él también.

Y por supuesto, también dependerá de la sanción que reciba el cuadro ‘citizen’, que puede ver como es expulsado de competiciones europeas durante más de un año, e incluso de la Premier League, un castigo sin precedentes y que sería histórico. En ese caso, todas sus estrellas se verían obligadas a irse, y el noruego es una de las primeras que diría adiós. Y desde el Barça vigilan muy atentamente cualquier novedad que llegue sobre él.

Joan Laporta sigue estando totalmente obsesionado con el delantero de 24 años, al que ya intentó reclutar cuando aún militaba en la disciplina del Borussia Dortmund. Ahora cree que es más posible que nunca, gracias al proyecto tan atractivo que le podrían ofrecer, si bien es complicado a nivel económico, como no es necesario recalcar. No obstante, las últimas informaciones que le han llegado al presidente no invitan al optimismo, ni mucho menos.

Porque en diversos medios británicos, alemanes y franceses se han atrevido a confirmar que, en caso de que Haaland abandone el Etihad Stadium este verano, cuando se activará una cláusula de rescisión de 175 millones de euros en su contrato, ya tendría muy claro dónde se encontrará su siguiente reto. Y será en el Paris Saint-Germain, donde Nasser Al-Khelaïfi le ofrece un cheque en blanco para que se convierta en la nueva estrella del club.

Le pagaría absolutamente todo lo que pida, y podría tener un contrato superior al de Kylian Mbappé en su día, antes de comprometerse con el Real Madrid. Una oferta que sería casi irrechazable desde el punto de vista económico, y con la que el Barça no podría competir ni por asomo.