Endrick es el problema para que venga al Real Madrid y deja vía libre al Barça

El Real Madrid siempre está atento al mercado de fichajes para poder mejorar la plantilla. El club blanco intenta incorporar a los mejores jugadores posibles, ya que en el Santiago Bernabéu solo deberían jugar las grandes estrellas. En este sentido, la entidad madrileña había estado relacionada con uno de los delanteros de moda del fútbol europeo, pero parece que la opción se ha esfumado.

Es el caso de Viktor Gyökeres, el atacante que está en boca de todos. El sueco ha marcado ya más de 25 goles esta temporada con el Sporting de Portugal y con su selección y los grandes clubes de Europa ya se han fijado en él para incorporarlo a partir del próximo verano. El Madrid es uno de ellos, pero el overbooking en la delantera blanca podría impedir la operación. Endrick es la apuesta.

Gyökeres no cabe en la delantera del Madrid

El gran fichaje del verano fue Kylian Mbappé, pero la gran apuesta de futuro fue Endrick. El Madrid pagó 60 millones por él, y a pesar de que no ha tenido muchos minutos en los últimos partidos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, en los despachos confían mucho en la proyección del brasileño y lo ven el delantero de referencia para los próximos años. Por lo tanto, y a pesar de que el interés por Gyökeres es real, no tendría sitio en la delantera.

Con atacantes como Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz y jóvenes promesas como Endrick o Arda Güler, el sueco podría generar un problema de competencia y espacio en el vestuario. También está Rodrygo, pero parece que el futuro del brasileño no pasa por el Santiago Bernabéu. Es posible que el Madrid intentara sustituir a Rodrygo por Gyökeres, pero no juegan en la misma posición y el encaje no sería el mismo.

El sueco solo sigue al Madrid

Las especulaciones con un posible fichaje del atacante sueco por el Madrid se hicieron más fuertes cuando se descubrió que Gyökeres solo sigue al conjunto blanco en Instagram respecto a los equipos donde no ha jugado. En los conjuntos donde sí lo ha hecho el jugador ha mantenido su cariño y no les ha dejado de seguir, mientras que el Madrid sobresale en sus seguidores. Parece que a Gyökeres le gustaría jugar en el Bernabéu, pero está por ver si el club tendrá las mismas intenciones.

Si finalmente Florentino Pérez no se lanza a por el jugador de moda, el Barça podría ir a por él como un posible sustituto de Robert Lewandowski en la delantera. El conjunto azulgrana lleva meses buscando un reemplazo del polaco para el futuro y Gyökeres podría ser la opción más apetecible para Joan Laporta.