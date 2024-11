Haaland traiciona al Barça y al Real Madrid y firma un contrato galáctico que resuelve su futuro

Erling Haaland tiene un mazazo preparado para hundir al Real Madrid y al Barça, pues en las últimas horas parece haber tomado una decisión definitiva con respecto a su futuro, y no son buenas noticias ni para Florentino Pérez ni para Joan Laporta. Ambos presidentes pretendían aprovechar sus dudas, para tratar de sacarlo del Manchester City en verano, y poder incorporarlo a la plantilla, sin embargo, todo hace indicar que no cambiará de aires, al menos, por el momento.

Porque después de conocerse que Pep Guardiola ha tomado la decisión de ampliar su contrato y permanecer durante al menos otro año más en el Etihad Stadium, el goleador noruego hará lo mismo que su entrenador, y seguirá su ejemplo. Tiene conversaciones muy avanzadas para firmar un nuevo vínculo, y ha sido la continuidad del técnico catalán lo que le ha llevado a aceptar la última propuesta que le han presentado, que es casi irrechazable.

Tenía dudas y no acababa de tener definidos sus planes de futuro, pero han quedado completamente despejadas después de saber que no habrá un cambio en el banquillo. E independientemente de las posibles sanciones que los ‘citizens’ se arriesgan a recibir, el ex canterano del Molde permanecerá en la Premier League, donde pasará a ser el mejor pagado de toda la liga, superando a su compañero Kevin de Bruyne, pues recibirá una mejora sustancial en su ficha.

Haaland verá como sus emolumentos aumentan de manera considerable, y por consecuente, también subirá el precio que está estipulado en su cláusula de rescisión, que ahora mismo es de unos 175 millones de euros. Un precio que el Barça y el Madrid estudiaban la manera de pagar, así también como otras escuadras de la talla del Paris Saint-Germain, que no le quitaba el ojo de encima. Y su nuevo precio se ubicará en más de 240 ‘kilos’.

Viendo esto, Laporta y Florentino Pérez tendrán que olvidarse del crack de 24 años, que será la segunda alegría del City a sus aficionados, después de la continuidad de Guardiola.

Tendemos que seguir esperando para poder verlo en La Liga EA Sports algún día.