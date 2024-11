Luis Enrique le aconseja que deje en la estacada al Barça porque ha nacido para jugar en el PSG

Nico Williams fue uno de los culebrones del mercado de fichajes del pasado verano. Todo parecía hecho para que el extremo vasco se incorporara al FC Barcelona, pero después de meses de incertidumbre, el jugador decidió quedarse en el Athletic Club por las dudas que había en la entidad culé a la hora de si se podría inscribir o no al futbolista. Las negociaciones no prosperaron y el próximo verano podrían volver a surgir, pero con otro destino.

El Barça volverá a la carga a por el pequeño de los Williams, pero también lo hará el PSG. Luis Enrique se ha mostrado muy interesado en conseguir la incorporación del vasco, ya que cree que aportaría un nivel más de calidad a la plantilla del equipo parisino. El técnico asturiano lo ve como un jugador clave para dominar aún más la Ligue 1 y dar un paso adelante en la Champions.

Luis Enrique se lanza a por Nico Williams

En ese sentido, el PSG podría hacerle una oferta a Nico Williams que superará, y por mucho, la del Barça. El conjunto francés tendría en mente ofrecerle un contrato astronómico para que el vasco decida marcharse a Francia. Los azulgranas no podrían competir económicamente con el PSG, por lo que todo estaría en manos de la decisión del extremo, y si prefiere ganar en Barcelona o conseguir mucho dinero en París.

Por otra parte, la presencia de Luis Enrique en el equipo parisino podría ser un punto a favor del PSG, ya que el entrenador asturiano conoce muy bien al jugador y le ha aconsejado que lo mejor para su carrera es venir a la Ligue 1 y evitar el Barça, donde tendría que luchar por ser titular y la presión es mucho más elevada. Además, Nico Williams sería el número 1 en el PSG, mientras que en el club azulgrana no lo debería ser, compitiendo con Lamine Yamal y Raphinha, entre otros.

El Athletic prefiere el PSG

Aunque el Athletic Club tendrá poco que decir si finalmente un equipo activa la cláusula de rescisión de Nico Williams, el club vasco preferiría que el extremo se fuera al PSG y no al Barça. La relación entre la entidad bilbaina y la catalana no es la mejor y, en caso de una venta del jugador, el Athletic desea que se vaya lejos de España y no tener que enfrentarse a él cada temporada.