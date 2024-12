Joan Laporta le cierra la puerta del Barça porque no negocia con traidores y se acerca al Liverpool

Muchos recordaran los días en los que Xavi Simons era considerado como uno de los talentos con más futuro de todo el panorama mundial, y ya era una estrella mediática siendo apenas un niño. En La Masía se frotaban las manos con la progresión de una de sus grandes perlas, y esperaban que pudiera triunfar en el primer equipo del Barça, pero desgraciadamente esto no sucedió nunca, pues decidió irse antes de ni tan siquiera firmar su primer contrato profesional.

Cuando acababa de cumplir los 16 años, el Paris Saint-Germain le realizó una oferta que era irrechazable en el punto de vista económico, y que sirvió para convencer al futbolista nacido en el año 2003 para que se trasladara a la capital de Francia. Un movimiento que no fue del todo acertado, viendo el poco protagonismo que tuvo allí, aunque sí que pudo disputar varios encuentros en la élite. Pero fue en el PSV donde acabó de consagrarse.

Y posteriormente, en su cesión al Leipzig es cuando ha acabado por explotar, y se ha convertido en uno de los atacantes más cotizados del planeta. Así que por esa razón resulta tan sorprendente que Luis Enrique siga sin tener la intención de contar con él, y de darle la oportunidad de regresar al Parque de los Príncipes, lo que ha obligado al hispano-holandés a tener que buscarse la vida en otro lugar. Y cuando finalice su préstamo en Alemania, se irá a otra escuadra.

Todavía no se sabe cuál será su próxima aventura, pero admiradores no le faltan. Lo que sí está totalmente descartado es que aterrice en el Spotify Camp Nou, después de que Joan Laporta haya rechazado por completo esta opción. En su momento traicionó al Barça, y ya no quieren saber nada de él. Además, tampoco le encuentran hueco en los planes de Hans-Dieter Flick, y no resultaría un fichaje precisamente barato. Y puede acabar en la Premier League.

Allí, ha sido colocado en la agenda del Manchester City o del Arsenal, pero es el Liverpool el que más insiste en la contratación de Simons, que se ha convertido en una petición prioritaria por parte de su compatriota, Arne Slot, para mejorar la parcela ofensiva.