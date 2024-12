Gavi ensucia todavía más la derrota del Barça contra el Leganés

El FC Barcelona perdió de manera sorprendente en casa contra el Leganés en un partido donde los de Hansi Flick volvieron a demostrar un bajo nivel, característica de los últimos partidos de Liga. Los azulgranas han dejado escapar la ventaja que tenían en la competición doméstica después de su gran inicio de temporada y ahora están sufriendo las consecuencias.

Algunos futbolistas no dieron la talla en el encuentro contra el conjunto madrileño y están siendo señalados. Uno de ellos es Gavi, que sigue sin ser titular con el técnico alemán y entró en la segunda parte. El centrocampista solo jugó el último cuarto de hora, pero no dio el nivel y se demostró que está lejos del rendimiento que tenía antes de la grave lesión de rodilla de la temporada pasada.

Gavi, señalado por su bajo nivel

El andaluz ha perdido frescura en el terreno de juego y su técnica y potencia no están saliendo a la luz. En los últimos cuatro partidos, solo ha jugado 15 minutos en dos, contra el Betis y el último contra el Leganés, menos de 10 en el duelo contra el Mallorca y se quedó sin jugar en Champions contra el Borussia Dortmund. Una muestra más de que Flick ha perdido la confianza con Gavi.

Sin embargo, al centrocampista no le está gustando esta falta de minutos y ya ha tenido alguna conversación caliente con el entrenador alemán. El jugador se ve físicamente perfecto, pero su rendimiento en el campo dice lo contrario y sus gestos en el banquillo dan mucho que hablar. Ya no es indiscutible para Flick y la situación está empezando a ser problemática en el Barça.

Otro jugador después de la lesión

Igual que pasó con Ansu Fati, Gavi se ha convertido en otro futbolista después de la grave lesión que sufrió en la rodilla. No es tan explosivo como antes, como era de esperar, pero también ha perdido tacto con el balón y no está siendo tan fino técnicamente. Al andaluz le falta más rodaje, pero el alemán no confía en él para poder revertir los partidos y es difícil que tenga más minutos en los terrenos de juego.