Jorge Mendes lo ofrece a Deco, quiere volver al Barça, Flick lo rechaza y negocia con el Liverpool

Jorge Mendes mantiene frecuentemente contacto con Deco, y han hablado sobre muchos asuntos en las últimas semanas, como la renovación de Lamine Yamal, o la salida de Ansu Fati del Barça, al no tener hueco en los sistemas. Y también han tenido tiempo para discutir la llegada de algunos jugadores representados por el agente portugués, como es el caso de Rafael Leao, quien se mantiene entre los futuribles a reforzar la plantilla.

Pero el último futbolista que ha colocado encima de la mesa es Joao Cancelo, quien ya estuvo jugando a préstamo en el Spotify Camp Nou durante la anterior campaña, en la que fue una pieza indispensable para Xavi Hernández desde el minuto uno. Comenzó con el pie derecho su aventura por la ciudad condal, aunque lamentablemente no fue capaz de mantener la regularidad, y acabó quedando señalado por alguna actuación que realizó.

Todo esto provocó que existieran dudas acerca de su continuidad, y fue Hans-Dieter Flick el encargado de despejarlas. No lo dudó ni por un instante antes de vetar a Joan Laporta el posible fichaje del canterano del Benfica, justificando que no era necesario en absoluto, al tener a Jules Koundé y Alejandro Balde como laterales, y prefirió que se ahorraran el dinero y lo invirtieran en otras posiciones. Además, no hay que olvidar la avanzada edad del zaguero luso, que ya tiene 30 años.

Su continuidad en el Manchester City estaba descartada por la pésima relación que tenía con Pep Guardiola, y aunque su prioridad era quedarse en el Barça, finalmente esto no fue posible, por lo que acabó en Arabia Saudí. Más concretamente, lo hizo para comprometerse con el Al-Hilal, que desembolsó una cifra cercana a los 25 millones de euros, y donde ha desplegado un gran nivel, que ha provocado que quiera volver a jugar en Europa, y competir en la élite.

Pero ‘Hansi’ le ha cerrado las puertas, lo que ha provocado que Mendes tenga que buscar un nuevo destino para Cancelo en el viejo continente. Y la escuadra que ha mostrado más interés hasta la fecha para poder hacerse con sus servicios es el Liverpool, que lo contempla como un recambio interesante para Trent Alexander-Arnold.