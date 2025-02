Deco le ha dicho que está haciendo daño al Barça y a sí mismo

La directiva del Barça se quedó con las ganas de fichar a Marcus Rashford, el delantero del Manchester United que finalmente terminó incorporándose al Aston Villa de Unai Emery. El principal obstáculo para concretar la transferencia fue que el club culé no consiguió liberar suficiente masa salarial para poder inscribir al atacante británico. Aunque Deco lo intentó todo, no pudo convencer a Ansu Fati de que aceptara una cesión a otro equipo para tener más minutos en cancha, a pesar de que el propio futbolista sabe que no es tenido en cuenta por su entrenador, Hansi Flick.

La situación del canterano de 22 años en el Barça es clara: no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. Un ejemplo de ello es que volvió a quedar fuera de la lista de convocados para el partido de Copa del Rey ante el Valencia.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Sevilla, el entrenador alemán evitó hablar de la situación del canterano y su continuidad en la plantilla del Barça. “Ansu Fati está trabajando bien, está mejorando en las cosas que le pedimos y también en general está mejorando cada vez más. Creo que Ansu Fati está en el buen camino”, fueron las palabras que utilizó el DT.

🚨🔵🔴 Hansi Flick: “Ansu Fati is working well, he is improving in the things we ask of him and also in general he is improving all the time”.



