Laporta se da por vencido: Harry Kane no dejará el Bayern de Múnich por el Barça

El FC Barcelona llevaba semanas trabajando en silencio en un sueño casi imposible: fichar a Harry Kane. El delantero inglés era una de las principales opciones que Joan Laporta y Hansi Flick barajaban para reforzar la delantera en 2025, buscando repetir un movimiento similar al de Robert Lewandowski. Sin embargo, tras semanas de contactos y tanteos con su entorno, el presidente azulgrana ha tirado la toalla. Kane no dejará el Bayern de Múnich por el Barça, y la operación queda oficialmente descartada.

Las exigencias económicas de Harry Kane frenan al Barça

El principal obstáculo ha sido el dinero. Harry Kane, a sus 31 años, tiene unas pretensiones salariales muy elevadas que el Barça no está en condiciones de asumir. Su contrato con el Bayern de Múnich le garantiza un sueldo de estrella absoluta y, según fuentes cercanas a las negociaciones, el jugador no tiene intención de rebajarlo para jugar en España. En el club catalán consideran que, si Harry Kane abandona Alemania, será para regresar al Tottenham Hotspur —donde sigue siendo un ídolo— o para aceptar una oferta multimillonaria del fútbol árabe.

Y es que, por mucho que su nombre ilusionara en Can Barça, el propio Harry Kane no ve su futuro vestido de azulgrana. Se siente cómodo en Múnich, valorado por el club y con opciones reales de competir por títulos importantes. Además, no considera que el proyecto del Barça sea, hoy por hoy, lo suficientemente sólido como para abandonar el Bayern, un equipo que pelea cada año por la Champions League.

En el Camp Nou, la decepción es evidente. Joan Laporta soñaba con un fichaje mediático que devolviera al club la ilusión y el olfato goleador perdido, pero entiende que no se puede repetir la jugada de Lewandowski. La situación económica no permite aventuras tan costosas.

Así pues, el Barça se da por vencido en su intento de fichar a Harry Kane. El inglés seguirá en el Bayern de Múnich, y Laporta deberá buscar una alternativa más asequible para liderar el ataque azulgrana la próxima temporada.