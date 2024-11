Laporta sorprende y elige nuevo lateral para el Barça en Holanda, competencia para Koundé

El Barça sigue oteando el mercado en busca de un lateral derecho que ofrezca garantías y que pueda ser un buen recambio para Jules Koundé. Es uno de los eslabones más débiles de la plantilla en estos momentos, por no decir el que más, y Hans-Dieter Flick ya ha exigido que le pongan solución lo antes posible, pues tienen un problema grave a la hora de poder hacer rotaciones y dar descanso al ‘23’, que en las últimas semanas se ha relajado, y ha bajado su nivel.

También puede tener excusa con la sobrecarga de partidos que acumula a sus espaldas entre los compromisos con el club y con la selección, y ha quedado comprobado que Héctor Fort ahora mismo no forma parte de la ecuación. Ha sido una de las piezas menos utilizadas por el técnico alemán, y resulta complicado pensar que su situación vaya a mejorar con el paso de las semanas. No ha dejado malas impresiones cuando ha estado en el césped, pero no acaba de entrarle por los ojos a ‘Hansi’.

Así que no ha dudado a la hora de recomendar a Joan Laporta y a Deco que estudien las ofertas de cesión que lleguen por el canterano próximamente, y que busquen a un nuevo especialista para el carril diestro, que pueda ser convincente en todos los sentidos. Y una opción que ha ganado fuerza recientemente es la que tiene como protagonista a una perla holandesa que en el pasado fue recomendada personalmente por Ronald Koeman, y a la que han estado siguiendo de cerca desde entonces.

Se llama Devyine Rensch, y tuvo una irrupción fulgurante en el primer equipo del Ajax, completando una temporada espectacular, aunque es cierto que no ha podido mantener esa regularidad, y ha destacado por ser un futbolista con tendencia a tener altibajos. Algo que, por otra parte, es completamente lógico si consideramos que es insultantemente joven, pues tiene apenas 21 años, aunque ya acumula una gran experiencia en la élite.

En el Barça tienen muchos informes del internacional con la selección de Países Bajos, que es una opción muy interesante para suplir a Koundé. Y es que a parte de lo que hemos comentado previamente, finaliza contrato en el mes de junio, por lo que podría llegar totalmente gratis.