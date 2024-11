Luis Enrique le ofrece ser la estrella del PSG si su relación con Flick va a peor en el Barça

El FC Barcelona tiene un problema en el vestuario con Gavi. El andaluz volvió hace un mes de su grave lesión de rodilla y aunque él ya se siente al 100%, los médicos aún le están aconsejando que vaya poco a poco con su recuperación. El jugador no lo entiende y le está pidiendo a Hansi Flick jugar más, pero el alemán tampoco quiere arriesgar su estado físico y no está teniendo demasiados minutos.

En ese sentido, Gavi tuvo su primera titularidad esta temporada ante el Celta, pero no dio muestras de haber recuperado el nivel y el estado de forma que tenía antes de la lesión. Por eso, no es indiscutible para Flick en el once y no tiene asegurado un sitio de titular en el equipo. Hay otros centrocampistas que están por delante de él y eso le está afectando al jugador, ya que antes era de la partida en cada encuentro. Otros equipos han visto el problema y le han ofrecido otro rol.

Luis Enrique le abre la puerta en el PSG

Luis Enrique, entrenador del PSG, ha visto como es posible que Gavi no sea titular en el Barça y le ha comunicado que tiene las puertas abiertas del conjunto francés. En París sería la estrella del centro del campo y tendría plena libertad de movimientos en la sala de máquinas. Aunque solo tiene 20 años, el técnico asturiano está dispuesto a darle las llaves del equipo para que acepte venir a Francia.

Sin embargo, está por ver si el andaluz querría irse a una liga menos competitiva como la francesa y alejarse de todos sus amigos de Barcelona. La verdad es que Gavi no lo está pasando bien, ya que él quiere jugar después de la grave lesión que sufrió. Entiende que ya está preparado para volver a ser titular, pero Flick no lo ve así y el Barça también sufre un poco cuando él está en el terreno de juego.

Negociación complicada

Si finalmente Gavi hiciese caso a Luis Enrique y quisiese irse al PSG, las negociaciones entre Nasser Al-Khelaïfi y Joan Laporta serían muy complicadas, ya que las relaciones entre ambas entidades no son las mejores. Además, el andaluz tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, imposible hasta para un club como el francés, por lo que habría que negociar un precio que, para el Barça, sería muy alto.