Leyenda del Liverpool, como Salah, y se ha ofrecido para llegar gratis al Barça, Flick lo ha rechazado

El Barça seguirá confiando en Robert Lewandowski durante otra temporada más, tras haber renovado su contrato hasta 2026, pero esto no quiere decir que no se planteen la llegada de un delantero centro que pueda darle descanso y que permita a Hans-Dieter Flick hacer rotaciones. Porque uno de los grandes problemas que existen en la plantilla ahora mismo es que no hay otro jugador que pueda asumir el rol del artillero polaco, pues Pau Víctor no ha cumplido con las expectativas.

Ferran Torres sí que ha cumplido ocasionalmente, pero no es lo suficientemente irregular, y a parte no tiene garantizada su plaza en el equipo el próximo curso, ya que Joan Laporta y Deco estudiarán las ofertas que reciban. Así que se busca a un nuevo ‘9’, aunque tendría que llegar en unas condiciones muy favorables, aceptar un sueldo bajo, y sobre todo, asumir que su papel será secundario. Y Roberto Firmino cumple con todas estas condiciones.

Ha mostrado su deseo de salir de Arabia Saudí para regresar a Europa, y puede hacerlo totalmente gratis. Porque no continuará en el Al-Ahli, conjunto al que aterrizó en 2023, y donde era el capitán hasta hace poco. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no ha sido inscrito en liga, como muestra de la tensión que existe. Nunca ha acabado de cumplir con las expectativas, y la intención es rescindir el vínculo que tiene, como hizo Neymar Junior recientemente.

El brasileño no lo ha pensado ni un instante, y se ha ofrecido al Spotify Camp Nou, para ser el suplente de Lewandowski. Una operación que puede resultar muy interesante, ya que no tendría coste alguno, y aportaría una valiosa experiencia. Y no hay que olvidar que en su momento llegó a ser uno de los mejores atacantes del mundo, cuando defendía la elástica del Liverpool, donde se convirtió en una leyenda, y formó un tridente temible junto a Mohamed Salah y Sadio Mané.

Pero Flick no ha necesitado de mucho tiempo para descartar este movimiento, al considerar que es un futbolista que hace tiempo que dejó de estar a su mejor nivel. Así que el Barça no apostará por Firmino.