Luis Enrique aprovecha el descontento de una estrella del Real Madrid con Ancelotti, intenta llevarlo al PSG

Luis Enrique se ha marcado un objetivo en el Real Madrid, y pretende aprovechar su descontento con Carlo Ancelotti para tratar de convencerlo, y que acabe en el Paris Saint-Germain. Porque Brahim Díaz no acaba de estar satisfecho con los minutos y con la continuidad que tiene, y opina que ha hecho méritos más que suficientes para disponer de un rol notablemente más protagonista, y no tener que conformarse con ser un mero revulsivo.

Es cierto que la competencia que existe en el ataque es enorme, pero no considera que Rodrygo haya estado más acertado que él. Y Kylian Mbappé tampoco ha estado a su mejor nivel, pero a pesar de esto, el entrenador transalpino ha seguido apostando por el galo reiteradamente, y no se ha atrevido a darle descanso, igual que a Vinicius Junior, independientemente de su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, que ha sido constantemente criticado.

El canterano del Manchester City, en cambio, siempre se ha mostrado muy profesional, trabajando en silencio, incluso en los momentos más complicados, y ha aprovechado sus oportunidades cuando le ha tocado ingresar en el césped. A sus 25 años, tiene claro que no quiere pasar el resto de su carrera siendo un fijo en el banquillo del Santiago Bernabéu, y si las cosas no cambian y le prometen que tendrá mucha más presencia en los sistemas, no tendrá problema alguno en irse.

Sabe perfectamente que no le faltarán ofertas para dejar el Madrid, y entre las opciones de futuro que estudia se encuentra la de su posible aterrizaje en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique le ha comunicado que estaría encantado de poder tenerlo a su disposición, y le considera un complemento ideal para la parcela ofensiva, pues ha tenido sus más y sus menos con un Ousmane Dembélé que no ha dado el paso al frente que le pedían.

El PSG está dispuesto a apostar por Brahim, y Nasser Al-Khelaïfi puede realizar una oferta muy interesante para que Florentino Pérez le abra las puertas, valorada en más de 50 millones de euros.

¿Será suficiente para que autoricen la despedida del malagueño?