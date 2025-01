Marco Asensio deja a Luis Enrique y apunta a ser la estrella de la Real Sociedad, acuerdo ya

La etapa de Marco Asensio en el París Saint-Germain (PSG) no ha resultado como se esperaba. A pesar de su talento y esfuerzo en los entrenamientos, el mallorquín se ha visto relegado a un rol secundario bajo la dirección técnica de Luis Enrique. Este ostracismo ha generado frustración en el jugador, quien todavía tiene contrato con el club parisino hasta 2026. Sin embargo, su deseo de abandonar el Parque de los Príncipes es evidente.

Ante esta situación, la Real Sociedad ha mostrado interés en hacerse con los servicios del extremo. Según las últimas informaciones, el club donostiarra estaría planteando una cesión hasta junio de este año, con una opción de compra que rondaría los 15 millones de euros. Aunque el PSG valora actualmente al jugador en 20 millones, su falta de minutos podría reducir su precio en el mercado.

🚨 A number of clubs are interested in signing Marco Asensio this month. 🔎



🇪🇸 Real Sociedad

🇮🇹 Juventus

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal



(Source: @Estadio_ED) pic.twitter.com/pjqb0T60k3