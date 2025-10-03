Luis Enrique aprovechó el viaje a Barcelona para hablar con un jugador del Barça, será titular en el PSG

El PSG se llevó una grandísima victoria de su paso por Barcelona que vale mucho más que tres puntos y que confirma a los de Luis Enrique como el mejor equipo del viejo continente. Sin embargo, la realidad es que el técnico asturiano no solo viajó a Barcelona con la intención de ir con todo a por los tres puntos y colocarse primeros en la tabla. Sino que, según apuntan fuentes cercanas, también habría aprovechado el viaje a la ciudad condal para verse con uno de sus jugadores favoritos dentro de la plantilla del FC Barcelona.

Estamos hablando de Gavi, que desde hace mucho tiempo está en la cabeza de Luis Enrique, como un jugador al que quiere dirigir en algún momento de su carrera. Es por este motivo que, en los aledaños de Montjuic, cuentan que hubo una pequeña charla entre Luis Enrique y Gavi. Una charla en la que el asturiano habría dejado saber a Gavi que en el PSG hay un puesto en el once titular que lo está esperando. Por lo que en verano podría haber una operación sorpresa con Gavi de por medio.

El Barça, encantado con una gran venta

Si bien es cierto que en estos momentos el Barça descarta cualquier tipo de salida. La realidad es que una vez llegue el próximo mercado de verano, las cosas pueden cambiar radicalmente. En especial si el PSG decide presentar una gran oferta por Gavi. El andaluz es un futbolista que enamora a Luis Enrique y los parisinos son capaces de pagar muchos millones por aquellos jugadores que desean de verdad. Todo sea para satisfacer a Luis Enrique y sus deseos.

De este modo, el viaje a Barcelona no solamente sirvió para que el PSG ganara el partido más importante del año, hasta ahora, sino para que Luis Enrique comenzara a trabajar en el fichaje de un Gavi que sabe que en el Barça no tiene un puesto asegurado dentro del once, mientras que en el PSG, Luis Enrique sí que estaría dispuesto a hacerle un hueco en la medular.

Así pues, en Can Barça ya saben más que bien que el PSG y Luis Enrique van con mucho interés detrás del fichaje de Gavi, por el que podrían pagar un muy buen dinero.