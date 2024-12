Al-Khelaïfi sube a 70 millones, pero Florentino Pérez pide los 1.000 kilos de la cláusula para ir al PSG

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid le complicó la existencia a Carlo Ancelotti. El italiano se vio obligado a cambiar su sistema de juego en varias oportunidades para que el francés ingresara al 11 titular, lo que le valió que varios de sus jugadores lo miraran con mala cara. Quizás el más perjudicado de ellos fue Rodrygo, quien ya ocupó todos los puestos de la delantera y juega cada vez más lejos del arco.

Desde su entorno ya se pusieron a trabajar para conseguirle un traspaso si la situación no cambia. Interesados no le faltarán, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un futbolista que apenas tiene 23 años y ha demostrado que no le pesa jugar en un club tan exigente como lo es el Real Madrid. Florentino Pérez eso lo tiene muy en cuenta y no está dispuesto a regalarlo.

Al-Khelaïfi sube a 70 M su oferta

El empresario catarí ya puso sobre la mesa una oferta de 70 millones de euros para quedarse con el total de la ficha del brasileño, pero fue rechazada. Florentino Pérez le hizo saber que solo está dispuesto a dejarlo ir por la cláusula de salida de 1.000 millones de euros, una cifra impagable para cualquier club del fútbol europeo.

Ahora habrá que ver qué ingeniería financiera despliega Al-Khelaïfi para quedarse con la ficha de Rodrygo Goes. El empresario catarí cree que es lo que necesita el equipo para volver a ser competitivo a nivel europeo. La otra opción que maneja es ofrecer un puñado de futbolistas como parte de la operación, y entre esos nombres aparecen Randall Kolo Muani y Ousmane Dembélé. Habrá que ver si ese combo convence al mandamás Merengue.

Rodrygo molesto con Ancelotti

La situación del futbolista surgido del Santos de Brasil es compleja. Principalmente porque sabe que, con Kylian Mbappé en el equipo, su protagonismo se verá cada vez más reducido. Desde la llegada del francés, su participación en la generación de juego es prácticamente nula y se ha tenido que conformar con hacer el trabajo sucio de presionar a la defensa rival, cuando su principal virtud es hacer goles.

Por su parte, Carlo Ancelotti confía en que, con el correr de los partidos, terminará encontrando su lugar en el equipo. Lo que tiene en claro el italiano es que Rodrygo Goes seguirá como titular del Real Madrid.