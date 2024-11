Messi acuerda con Beckham la llegada de Xavi Hernández a Miami

La salida inesperada de Gerardo Martino del Inter Miami ha generado un enorme revuelto en el club de Florida, que contaba con el técnico para la temporada que viene. El argentino era una de las piedras angulares del proyecto, al conocer a la perfección a Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Es por ello que David Beckham está buscando un nuevo entrenador de renombre que pueda hacer crecer al Inter Miami, con el claro objetivo de ganar títulos y de convertirse en el mejor equipo de los Estados Unidos. Y el nombre que Leo Messi ha puesto encima de la mesa es el de Xavi Hernández, que se encuentra sin equipo desde su salida del Barça.

Xavi Hernández, un entrenador ideal para el Inter Miami

A David Beckham la idea le parece excelente, ya que el fichaje de una leyenda como Xavi aumentaría todavía más la popularidad del Inter Miami, con el añadido de que el entrenador de Terrassa defiende un estilo de juego vistoso que haría al equipo más atractivo. El Inter Miami, pues, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para atraer a Xavi.

Por otro lado, Xavi Hernández es amigo de los 4 exjugadores del Barça que ahora defienden los colores del Inter Miami, por lo que su adaptación sería prácticamente instantánea. Su familia estaría arropada desde un primer momento y él podría trabajar tranquilo, sin presión, ya que el proyecto va por el buen camino, según lo esperado por los dirigentes.

El plan de Xavi pasa por seguir en Europa

El gran problema es que Xavi Hernández no ve con buenos ojos seguir su carrera deportiva en los Estados Unidos. Después de salir del Barça, decidió tomarse un tiempo para descansar, pero su vuelto a los banquillos será en un grande de Europa. Sonó para el Manchester United, pero no contempló la oferta. Su plan es empezar un proyecto, no ser un parche.

El Inter Miami le permitiría empezar una temporada, desde cero, pero Xavi prefiere esperar a que termine el curso en Europa, momento en el que decidirá. Los Estados Unidos, de momento, están descartados.