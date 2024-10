Tuchel se queda Inglaterra, Ten Hag al United y a Xavi no le queda otra: con Verratti y Joselu

Este comienzo de temporada no está siendo el esperado por Xavi Hernández, quien se vio fuera del Barça de forma precipitada y fulminante, y ahora debe soportar las comparativas con Hansi Flick, que le ha dado completamente la vuelta al estilo y la eficacia del equipo blaugrana, situándolo entre los mejores de Europa a estas alturas. Además, dos proyectos enormemente atractivos con los que se le relacionó no han salido, de modo que su próxima aventura lo sitúa en un giro de guion inesperado y lejos de la élite europea, allá donde juegan Joselu y Marco Verratti.

En suelo catarí lo dan por hecho

Aunque el extécnico culé no tendrá la opción de dirigir al ex del Real Madrid y al ex del PSG; la propuesta que le han hecho es diferente. Y es que, si a Xavi no le está yendo bien en este arranque de temporada, menos aún al equipo que puede ser su próximo destino. Lo asegura así el medio catarí Al Raya, que sitúa al de Terrassa como el próximo entrenador de la Asociación de Fútbol de Qatar, toda vez que los resultados del actual míster de la selección árabe no están siendo los esperados.

Recordemos que el equipo de Tintín Márquez caía de forma estrepitosa ante Irán en su último duelo (4-1) de las Eliminatorias de clasificación de la AFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, donde en su grupo de la Confederación Asiática de Fútbol, el A, Qatar es cuarta, habiendo ganado solo un partido de cuatro posibles. De seguir así, los cataríes se quedarían por tanto fuera de las dos plazas que dan acceso al Mundial, que ocupan los iraníes y Uzbekistán, y clasificándose solo para la cuarta ronda junto a Emiratos Árabes Unidos aunque con Kirguistán y Corea del Norte siguiéndolos de cerca (a uno y dos puntos, respectivamente), con la incertidumbre que ese destino depara.

Lo que pudo ser y no fue

A la espera de confirmación, contrasta por tanto este más que posible destino de Xavi con los que se le han venido dibujando por la rumorología de la Premier League, que lo vio como uno de los candidatos a seleccionador inglés, puesto adjudicado a Thomas Tuchel, o al frente del Manchester United, situación en manos de Erik ten Hag al menos, parece, hasta final de temporada.