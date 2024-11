Messi hace un favor a Simeone y se lleva a Miami al gran problema del Atlético de Madrid

Leo Messi puede hacer un favor tremendo al Atlético de Madrid, y llevarse con él al Inter de Miami a un jugador que ahora mismo se ha convertido en un problema más que una solución, y que ha provocado muchos dolores de cabeza a Diego Pablo Simeone. Porque fue él quien se encargó de solicitar esta operación a Enrique Cerezo, para tratar de reforzar la plantilla con un crack que consideraba que podría ser muy importante en sus alineaciones.

Pero claramente se equivocó, ya que Nahuel Molina nunca ha demostrado estar a la altura de las exigencias. Ya es su tercera campaña en La Liga EA Sports, pero no ha podido exhibir ni por asomo el nivel que le llevó a ser considerado como uno de los mejores defensas de la Serie A, cuando militaba en las filas de Udinese. Y esto es algo realmente curioso, pues es una realidad que contrasta con la que vive en la selección de su país, Argentina.

Allí es todo un ídolo y una pieza indispensable para Lionel Scaloni. Tiene dos caras, y en España solamente ha podido mostrar la más discreta. Pero la fantástica relación que tiene con ‘La Pulga’, con el que se entiende a la perfección tanto dentro como fuera del terreno de juego, puede propiciar que le abra las puertas de la MLS, y se mude a Estados Unidos. Porque allí le esperaría con los brazos abiertos, para darle una nueva oportunidad para reivindicarse.

Messi cree que su compatriota podría ser muy útil y ayudaría a crear un dream team, acompañando a Jordi Alba, Luis Suárez o Sergio Busquets. Y no hace falta decir que la escuadra colchonera estaría encantada de poder perder de vista a un futbolista que ya ni siquiera entra en los planes de ‘El Cholo’, y que juega solamente en caso de necesidad, si el resto de efectivos no están disponibles. Así que no se opondrán a su venta en absoluto y le dejarán irse sin problemas.

El Atleti no pedirá mucho dinero, y se conformará con poco más de 10 millones de euros para dejar salir a Nahuel.