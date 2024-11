Iñigo Pérez por fin revela a James Rodríguez y al Rayo cuál es su problema con el colombiano

James Rodríguez se marcha al parón de selecciones contrariado con Iñigo Pérez y el Rayo, aunque al menos ya sabe cuál es su problema en el club madrileño, y eso pese al apoyo que le lanzó el presidente del club, Martín Presa, con dardo incluido al míster.

Hay que decir que el jugador zurdo jugó desde el minuto 76 hasta el final del duelo (y derrota) ante la UD Las Palmas (1-3) y donde el de la tricolor no aportó gran cosa en un choque visto para sentencia cuando salió al terreno de juego, ya que el partido estaba con 0-3 en contra de los rayistas.

Las cosas claras para Iñigo Pérez

Si ustedes se fijan en el once de Rayo y los cambios que Pérez realizó en el último duelo de LaLiga EA Sports verán cuál es el problema en estos momentos para el futbolista sudamericano, algo que ya le habría referido Pérez al jugador.

Con la misma ilusión de siempre 🇨🇴 pic.twitter.com/tS2kXuKMXa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) November 9, 2024

Cuando James Rodríguez saltó al terreno de juego de Vallecas lo hizo por Isi Palazón, un jugador clave en el Rayo no solo esta temporada, sino desde hace varias, y no solo en ataque, también en el trabajo sobre la salida de balón rival. A su lado también se fue Sergio Camello, el mejor atacante que tiene a sus órdenes Pérez. De la misma forma, Trejo y Embarba fueron los cambios que precedieron, en el 70, al de James y fueron para quitar a otro fijo, Gumbau, y un defensa central, Aridane. Es decir, más allá de que James quiera más minutos, los jugadores que le quitan el puesto se lo han ganado, al menos por el momento, de modo que Pérez solo le dice a James que trate de revertir esa distancia que ahora le llevan y eso no solo se hace teniendo clase, sino trabajando. Ni más ni menos.

El presidente arma ruido, veremos si con muchas o pocas nueces

Raúl Martín Presa habló con DAZN y dejó un recadito a su entrenador a propósito de la derrota y las suplencias de James Rodríguez, lo cual puede tensar las relaciones e incluso forzar los minutos del colombiano. “A los que nos gusta el fútbol, esperamos y deseamos ver a James titular, es de esos jugadores únicos”, dijo. Que eso equilibre al equipo ya es otro cantar para Iñigo Pérez; no olvidemos que pese a la derrota el Rayo es duodécimo, a 4 puntos de los puestos europeos.