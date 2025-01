Mourinho negocia para regresar a la Premier League y se fija un objetivo en el Real Madrid

José Mourinho no está teniendo la suerte que esperaba en su andadura por el Fenerbahçe. Aunque tuvo un gran recibimiento y la afición no pudo ocultar la ilusión por poder tener a un entrenador de primer nivel, y con el brillante currículum del portugués, por ahora las expectativas no se han cumplido. Es cierto que en la liga turca ocupan la segunda plaza, pero a una distancia prácticamente insalvable del líder, que es el Galatasaray, uno de los eternos rivales, y se encuentra a ocho puntos.

Mientras que en la Europa League están al borde del abismo y de irse a la calle a las primeras de cambio, tras haber cosechado apenas dos victorias en seis jornadas. El paso del que fuera técnico del Manchester United, del Tottenham, del Chelsea, del Oporto o del Inter de Milán por Estambul puede ser efímero, y se ha comenzado a especular con su regreso a la Premier League en este mismo mes de enero, tras haber sido contactado por el Everton.

Los ‘toffees’ comunicaron recientemente el despido fulminante de Sean Dyche, y el favorito para asumir su cargo es ‘The Special One’, con el que han mantenido los primeros contactos. Están dispuestos a hacer todo lo necesario para que acabe en Liverpool, y es un rumor que ha cobrado fuerza. Sobre todo, ahora que se ha filtrado que incluso ya habría realizado sus primeras peticiones para mejorar la plantilla, como el fichaje de Fran García.

Mourinho ya estaría pensando en las altas y las bajas que desea concretar en Goodison Park, y uno de sus primeros deseos se encuentra en las filas del Real Madrid. Porque el lateral zurdo sería uno de los primeros cracks que desea incorporar, y no debería de resultar una operación excesivamente compleja, viendo que en ningún momento ha contado con la confianza de Carlo Ancelotti, quien ha preferido apostar por Ferland Mendy e incluso por Eduardo Camavinga antes que por el manchego.

En el Santiago Bernabéu no se opondrían a la venta del internacional español, menos todavía si consideramos que tienen negociaciones para lograr el regreso de Miguel Gutiérrez desde el Girona, y se conformarían con recuperar los 10 millones de euros que pagaron al Rayo Vallecano hace un año y medio.

Fran puede acompañar a ‘Mou’ en su etapa por el Everton.