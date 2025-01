Sergio Reguilón se prepara para volver a LaLiga, el Real Madrid ya está al tanto

Sergio Reguilón, futbolista del Tottenham Hotspur, podría estar muy cerca de regresar a LaLiga, competencia en la que ya dejó huella. El lateral izquierdo no ha logrado encontrar un lugar fijo en los planes del entrenador de los Spurs, lo que ha llevado a la especulación sobre su futuro. Mientras tanto, en España, varios equipos observan con interés su situación.

Uno de los clubes que podría beneficiarse de su regreso es el Sevilla FC. El conjunto andaluz ya conoce bien a Reguilón, ya que el jugador militó en sus filas durante una cesión del Real Madrid en la temporada 2019-2020. En ese período, el canterano madridista alcanzó su mejor versión, destacándose por su despliegue físico y capacidad ofensiva. En este contexto, el Sevilla necesita reforzar la banda izquierda, y Reguilón encaja perfectamente en esos planes, según informa tdofichajes.com

🚨📷 #Tottenham 📷#Fenerbahçe Sergio Reguilón is one of the options for Fenerbahce.



🔝Reguilón, who has lost his position at Tottenham, might be open to a move to Turkish football for more playing time.



👀Getafe, Osasuna, Real Sociedad and Sevilla have been linked with… pic.twitter.com/qD9NLZqc2K