No es Haaland, pero ha llamado a Deco para ofrecerse como el sustituto de Lewandowski

La renovación y la consiguiente continuidad de Robert Lewandowski en el Barça por otra campaña más se da por segura, pues está a apenas tres encuentros de que se active la cláusula de renovación en su contrato. Así que podemos dar por hecho que se quedará en el proyecto de Hans-Dieter Flick, si bien esto no quiere decir que la búsqueda de un nuevo delantero centro haya finalizado, considerando que ya tiene una edad muy avanzada, pues cuenta con 36 años.

Joan Laporta y Deco creen que uno de los grandes problemas que existen en la plantilla es que el polaco no tiene a un recambio fiable que pueda darle descanso e incluso competir por un puesto en el once inicial, y manejan una lista de alternativas para el ‘9’. Pero en ese casting ya no aparece el nombre de Erling Haaland, que ha tenido que quedar descartado a la fuerza tras su reciente renovación por el Manchester City, prácticamente vitalicia.

Si ya era un objetivo tremendamente complicado por culpa de su elevado coste y el increíble salario que solicitaría, ahora ya es totalmente imposible. Por suerte, sigue habiendo muchos más cracks que pueden ser interesantes, y algunos se han ofrecido personalmente para aterrizar en el Spotify Camp Nou, como ha sido el caso de una estrella de la Premier League, que no ha dudado en ponerse en contacto para dejarse querer.

Hablamos de Jean-Philippe Mateta, quien nuevamente está completando un año maravilloso en las filas del Crystal Palace, donde ya se ha afianzado como la gran estrella del club. A pesar de que su equipo esté cosechando unos resultados muy irregulares y se encuentre peleando por salir de la zona baja de la tabla, el delantero de 27 años ha seguido a lo suyo, y mantiene una fiabilidad de cara a portería simplemente alucinante.

Ya son 13 los tantos que llevan su nombre este curso, y puede ser un fichaje llamativo para el Barça, para convertirse en el sustituto de Lewandowski. Aparte, al quedar libre en 2026, no tendría un precio muy elevado, y bastaría con unos 30 millones de euros para que Laporta y Deco puedan hacerse con él.