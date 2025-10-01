Pep Guardiola busca pescar en el Barça, un titular de Flick, bajo el radar del City

El futuro de Alejandro Balde vuelve a situarse lejos del FC Barcelona. El canterano culé es un viejo deseo de Pep Guardiola, que ya en el pasado sondeó su fichaje y ahora vuelve a verlo como una oportunidad estratégica para reforzar el lateral izquierdo del Manchester City. El interés crece de nuevo en Inglaterra, sobre todo porque en el Barça comienzan a valorar seriamente la posibilidad de escuchar ofertas por un futbolista que, aunque tiene un potencial enorme, no ha logrado dejar atrás sus constantes problemas físicos.

En el Barça crecen las dudas con Balde

La situación del canterano es delicada. En el club hay una confianza creciente en Gerard Martín y también en el joven Jofre Torrents, dos laterales que vienen apretando fuerte desde la cantera y que ofrecen alternativas reales al primer equipo. Este factor, unido a la irregularidad de Balde por culpa de las lesiones, abre la puerta a un escenario que hasta hace poco parecía imposible: la salida de un jugador considerado intocable hace apenas un año.

La directiva culé entiende que, si llega una propuesta atractiva desde Inglaterra, podría ser el momento de dejarle salir. No se habla todavía de cifras concretas, pero en el entorno del Manchester City creen que una operación podría cerrarse en condiciones ventajosas para ambas partes, teniendo en cuenta que el Barça necesita liquidez y el club de Guardiola está dispuesto a hacer un esfuerzo por un lateral con un futuro prometedor.

Guardiola ve en Balde el lateral ideal

En el Manchester City saben que Balde encajaría a la perfección en el estilo de Guardiola. La Premier League es un escenario donde los laterales con capacidad de recorrido tienen mucho más espacio para correr y desplegar su velocidad, y eso podría potenciar al máximo las virtudes del canterano. El técnico catalán considera que, si las lesiones le respetan, Balde puede convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición.

Así pues, el futuro de Alejandro Balde podría dar un giro inesperado. El Barça ya no lo considera tan imprescindible como antes y el Manchester City vuelve a la carga con la intención de llevárselo como una de las grandes apuestas de Guardiola para la próxima temporada.