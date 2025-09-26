Pep Guardiola, en guerra contra Luis Enrique por un bombazo de 100 millones del PSG

El Manchester City de Pep Guardiola vuelve a mirar a París con la intención de llevarse a una de las joyas más prometedoras del fútbol europeo. Hablamos de Warren Zaïre-Emery, el joven centrocampista del PSG que, con apenas 18 años, ya es considerado una de las grandes perlas del fútbol mundial. La apuesta del City es clara: reforzar su mediocampo con juventud y talento para convencer a piezas clave como Rodri y Haaland de que el proyecto sigue teniendo futuro.

Guardiola quiere a Zaïre-Emery como relevo generacional

La situación en el PSG es complicada. Luis Enrique no acaba de ver al francés totalmente preparado para ser titular indiscutible y eso abre una puerta inesperada al mercado. En el Parque de los Príncipes lo consideran un talento descomunal, pero también saben que con una oferta cercana a los 100 millones de euros, podrían plantearse seriamente su venta. En el City, mientras tanto, creen que el fichaje sería un auténtico bombazo y una apuesta segura de futuro.

Y es que Guardiola lleva tiempo insistiendo en la necesidad de rejuvenecer su plantilla en posiciones clave. Tras varias temporadas confiando en Rodri como pilar absoluto del centro del campo, el técnico catalán teme que el español pueda escuchar los cantos de sirena del Real Madrid. Ante esa posibilidad, contar con Zaïre-Emery supondría un relevo natural, capaz de crecer junto a los mejores y dar continuidad al estilo de juego que caracteriza al City.

El PSG no quiere dejarle salir

En París la situación es delicada. Por un lado, Luis Enrique sabe que aún no es el momento de darle galones absolutos al joven centrocampista, pero por otro, tampoco quiere perderlo. Considera que tiene cualidades únicas y que en un par de temporadas puede convertirse en un jugador total. La directiva del PSG comparte esa visión, aunque no descarta aprovechar el gran momento del mercado para obtener una cifra histórica.

Así pues, la realidad es que el Manchester City ya prepara un movimiento muy ambicioso por Warren Zaïre-Emery. El francés, que combina potencia, visión de juego y una madurez impropia de su edad, es el gran deseado de Guardiola. Si el PSG cede, podría ser uno de los traspasos más sonados de 2026.