Pep Guardiola le ha pedido un último favor porque sabe que en junio se va al Barça

El futuro de Erling Haaland parece cada vez más lejos del Manchester City. El delantero noruego tiene decidido que su carrera debe dar un salto y considera que el proyecto de Pep Guardiola está llegando a su final. Su gran deseo es fichar por el Barça, un club que siempre ha tenido en mente y que ahora, de la mano de Joan Laporta, aparece como el gran objetivo de cara al mercado de verano.

Desde el entorno del jugador aseguran que la prioridad absoluta de Haaland es vestir de blaugrana a partir de junio. No será una operación sencilla, pero tanto él como su agente, Rafaela Pimienta, ya trabajan en los pasos necesarios para forzar la salida de Inglaterra y cumplir el sueño de aterrizar en el Camp Nou.

Laporta ve en Haaland la gran baza electoral

La figura de Erling Haaland tiene además una enorme carga política dentro del club culé. Con elecciones a la presidencia en el horizonte, Laporta sabe que presentar al noruego como refuerzo estrella puede convertirse en un golpe decisivo para reforzar su candidatura. Sería una jugada maestra, ya que uniría la ilusión deportiva con un movimiento estratégico que pocos socios rechazarían.

En el Barça no ocultan que se trata de un fichaje muy complejo por la elevada inversión que supondría, pero creen que la oportunidad es única y que deben intentarlo con todas las armas posibles. La idea es que Haaland sea la bandera de un nuevo ciclo, un jugador sobre el que edificar un equipo capaz de volver a dominar Europa.

Guardiola quiere compromiso hasta el final

Por su parte, Pep Guardiola asume que será muy complicado retener a su estrella más allá de esta temporada. El técnico catalán ya habría hablado directamente con Haaland, pidiéndole un último favor: que se implique al máximo en lo que queda de curso y no repita la sensación amarga del año pasado.

El entrenador quiere que el delantero siga marcando diferencias y pelee con el equipo tanto la Premier League como la Champions League, dos títulos que son la obsesión de los citizens. La respuesta del noruego ha sido clara: está decidido a darlo todo hasta el final, aunque su destino esté marcado en el horizonte blaugrana.

Así pues, el Manchester City disfrutará de la potencia y los goles de Haaland por última vez, antes de que en junio llegue el esperado adiós rumbo al Barça.