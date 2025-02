Pep Guardiola no pujará por Zubimendi y encuentra otro recambio para Rodri en España

Pep Guardiola volverá a acudir al mercado de verano para firmar un nuevo centrocampista. Después de gastarse un auténtico dineral durante el mes de enero, tiene previsto volver a realizar un gran desembolso para dar un lavado de imagen al Manchester City, que se prepara para un año de numerosos cambios, tras los pésimos resultados que ha obtenido durante esta campaña. Y se despedirán muchas leyendas, para dejar paso a nuevas caras.

Y entre las demarcaciones donde pretende que haya más novedades se encuentra la de mediocentro, pues no han podido encontrar a un futbolista que sea capaz de hacer olvidar la figura de Rodrigo Hernández. Ha quedado demostrado que es absolutamente imprescindible, y que no tiene recambio posible, ya que Matheus Nunes, Mateo Kovacic o Ilkay Gündogan no han estado a la altura de las exigencias. Y Nico González se lesionó en su debut. Pero Martín Zubimendi ya no es una opción que interese.

Aunque mucho se habló acerca de la posible llegada de la estrella de la Real Sociedad al Etihad Stadium, la realidad es que ahora mismo ya no está entre los objetivos, y parece estar mucho más cerca del Arsenal o del Liverpool, e incluso, del Real Madrid. Y hay un nombre que ha ganado enteros en la agenda para asumir ese rol, y que curiosamente también juega actualmente en La Liga EA Sports, aunque en este caso, en las filas del Real Betis Balompié.

Se trata de Johnny Cardoso, quien llegó hace poco más de un año al cuadro hispalense, siendo un completo desconocido, procedente de Internacional de Porto Alegre. Y no necesitó más que unos pocos encuentros para ganarse la confianza de Manuel Pellegrini y convertirse en una de las grandes estrellas de su equipo, lo que ha hecho que se cuele en la agenda de las escuadras más poderosas de Europa, como el Tottenham, el Milan, el Leipzig o el Borussia Dortmund.

Y ahora, es el City el conjunto que se ha posicionado para acoger al norteamericano, por petición expresa de Guardiola. Tiene una cláusula de rescisión valorada en 30 millones de euros, que pueden pagar sin ningún tipo de inconveniente.