Se pelea con Pep Guardiola tras la derrota contra el Real Madrid y no seguirá en el Manchester City

El clima que se respira en el vestuario del Manchester City es de absoluta tensión, tras la pésima dinámica de resultados en la que están envueltos, y que no parece tener final. Los refuerzos invernales no han tenido el efecto deseado, y lejos de servir para mejorar la imagen del equipo, no han contribuido en absoluta a abandonar la irregularidad y salir del pozo. Y la derrota contra el Real Madrid ha provocado que tengan un pie y medio fuera de la Champions League.

Con este resultado, se quedan prácticamente sin opciones de pelear por ningún título, a excepción de la FA Cup, donde siguen vivos. Pero es evidente que el proyecto de Pep Guardiola se tambalea, y tampoco ha ayudado el pésimo momento de forma que atraviesan algunas de las estrellas de la plantilla, como Rubén Días, Kevin de Bruyne o Manuel Akanji, que están totalmente irreconocibles. Y otro ejemplo evidente de esto es Bernardo Silva.

Aunque en el pasado era una de las principales figuras que había en el combinado inglés, se encuentra a años luz de su mejor versión, y es uno de los cracks que más críticas destructivas está teniendo que soportar. Y según se ha filtrado, uno de los motivos que explican el mal momento por el que atraviesa el futbolista portugués es por la tensa relación que mantiene con el que fuera entrenador del Barça o del Bayern de Múnich.

El canterano del Benfica no ha dudado en criticar los planteamientos y las decisiones que ha tenido el técnico catalán, lo que ha provocado que ahora mismo no se puedan ni ver. Y desde las islas afirman que no dudó en reprochar las sustituciones y las órdenes que dio en el encuentro contra el Madrid, que asegura que fueron determinantes para que al final se escapara la victoria, y se dejaran remontar en los últimos minutos, concediendo dos goles.

Bernardo y Guardiola están más distantes que nunca, lo que ha empujado al ’20’ a querer salir del City durante el verano, algo que ya intentó hacer en el pasado, sin éxito alguno.

Pero en esta ocasión, Silva espera que por fin pueda decir adiós y dejar la Premier League.