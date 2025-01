Pep Guardiola no se detiene y deja cerrado el fichaje de un talento por el que peleaban Barça y Real Madrid

El Manchester City suma y sigue, y no hay nada que pueda detenerlos en este mercado de invierno. Ni siquiera la delicada crisis de resultados que han vivido en los últimos meses o la amenaza de ser excluidos de todas competiciones por unas supuestas irregularidades en el Juego Limpio Financiero han hecho que los ingleses cambien su planificación. Y ya han invertido una importante cantidad de dinero en la llegada de cracks como Omar Marmoush, Abdukodir Kushanov y Vitor Reis.

Pep Guardiola pedía nuevos refuerzos para tener más alternativas en algunas demarcaciones donde consideraba que no disponía de suficientes efectivos, y debe de mostrarse satisfecho por el trabajo de Txiki Begiristain. Aunque ahora es necesario incluir un nuevo nombre a la lista de caras nuevas que han aterrizado en el Etihad Stadium, después de que recientemente hayan incorporado a otro futbolista, que responde al nombre de Christian McFarlane.

En este caso, se trata de una joven promesa con un potencial más que interesante, y que opinan que puede llegar a ser uno de los mejores del mundo en su puesto, que es el de lateral zurdo, una demarcación donde los ‘citizens’ también necesitaban a alguien, pues solamente cuentan con Josko Gvardiol. A pesar de su edad, 18 años recién cumplidos, y de que todavía sea un juvenil, ya acumulaba cierta experiencia en la élite, tras haber disputado varios encuentros con el primer equipo del New York City.

Ha dejado grandes sensaciones en la Major League Soccer, lo que ha llevado al City a hacerse con sus servicios, aprovechando el convenio que tienen con la franquicia norteamericana, que también pertenece al City Football Group, y no han tenido que pagar absolutamente nada a cambio. Precisamente, esta colaboración es lo que ha privado a escuadras como el Barça y el Real Madrid de poder reclutar al internacional inglés sub 18, que también tiene el pasaporte de Estados Unidos, país donde no nació, pero sí se crió.

Joan Laporta y Florentino Pérez habían recibido informes muy recomendables de McFarlane, pero no han podido hacer absolutamente nada para impedir que recale en la Premier League, y se marche con Guardiola.