Pep Guardiola se lo quita al Barça por 70 millones, pasa revisión médica en Manchester, fichado

El Barça se ha tenido que despedir de un fichaje que figuraba en la lista de objetivos de Joan Laporta y de Deco para reforzar la plantilla. Más concretamente, para el centro del campo, donde todavía no han conseguido dejar sellada la continuidad de Frenkie de Jong, quien finaliza contrato en 2026, lo que había provocado que iniciaran la búsqueda de un posible sustituto de garantías. Aunque, por suerte, parece que finalmente el ’21’ acabará renovando.

Pero ya tenían en mente a una serie de posibles sustitutos para él, donde destacaba un nombre por encima del resto, que era el de Tijjani Reijnders. Le han estado realizando un seguimiento exhaustivo desde que se comprometió con el Milan, y han quedado gratamente sorprendidos con la progresión que ha tenido desde entonces, sobre todo, en la actual campaña, en la que ha logrado consolidarse como uno de los mejores mediocentros de todo el planeta.

Algo que en el Spotify Camp Nou había invitado a estudiar su posible incorporación, siempre y cuando se cumplieran una serie de variables. Sin embargo, esto no acabará sucediendo, ya que no se espera que se produzca ninguna salida en la medular, lo que provoca que no haya hueco para ninguna cara nueva. Además, el centrocampista de 26 años ya tiene todo apalabrado con su próximo equipo, y abandonará San Siro en cuestión de apenas unas horas.

Y es que ya ha superado la pertinente revisión médica, y falta que se concreten los últimos flecos para poder hacerse oficial su desembarco en las filas del Manchester City. Pep Guardiola estaba totalmente obsesionado con el canterano del PEC Zwolle y del Twente, al que ve como un socio de lujo para Rodrigo Hernández, y había insistido a la directiva para que dejaran cerrado su fichaje, y adelantarse de este modo al resto de interesados en él, que no eran pocos, entre ellos, el Barça.

Finalmente, 70 millones de euros fluirán desde las arcas de los ‘citizens’ a la escuadra lombarda, que perderá a uno de sus máximos líderes. Reijnders iniciará una nueva aventura por la Premier League, donde tendrá la misión de seguir con su desarrollo.