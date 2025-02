Pide a Flick perdón por la traición, pero en el Barça no lo quieren de vuelta y acabará en Arabia Saudí

A Ilkay Gündogan no le ha acompañado la suerte en su toma de decisiones, y los dos últimos años que ha vivido han sido de todo menos positivos. Cuando optó por firmar por el Barça, esperaba poder pelear por títulos y pasar mucho tiempo, pero realizaron una temporada desastrosa, y no solamente se quedaron sin celebrar ningún trofeo, sino que ni siquiera estuvieron cerca de conseguirlo. Y, por lo tanto, al cabo de apenas 12 meses decidió regresar al Manchester City.

Consideraba que allí podría tener mucho más éxito, y no le importó traicionar a Hans-Dieter Flick, quien le había trasladado la enorme confianza que tenía en sus habilidades, y le dejó claro que era un pilar fundamental en sus alineaciones. Aún y así, esto no fue suficiente para convencer al turco-germano, que dudaba mucho de que pudieran competir de tú a tú con el Real Madrid, y cuando se enteró de que necesitaban reducir la masa salarial, se ofreció a Joan Laporta y a Deco para ser el sacrificio que estaban obligados a realizar.

Pidió que le dejaran irse a coste cero, y regresó al Etihad Stadium, donde Pep Guardiola le recibió con los brazos abiertos, y mostró su alegría por poder trabajar de nuevo junto a él. Pero su segunda etapa en los ‘citizens’ está siendo un absoluto desastre, y no se recuerda una campaña tan discreta en mucho tiempo. Ya han sido eliminados de la Champions League, y se han quedado sin opciones de pelear por el liderato de la Premier League.

Gündogan, por su parte, ha recibido muchas críticas por el pobre desempeño que ha tenido, y es uno de los futbolistas del City que están constantemente en el punto de mira. Por esa razón ya se ha planteado la posibilidad de volver a hacer las maletas, ahora que tiene 34 años, y ha hablado con ‘Hansi’ para trasladar el enorme arrepentimiento que siente. Pero tiene las puertas del Spotify Camp Nou cerradas de par en par.

No están interesados en la contratación de un futbolista que no es necesario en absoluto y no tiene hueco en la plantilla, y su próximo desafío se puede encontrar lejos de Europa, más concretamente, en Arabia Saudí, donde puede firmar un último gran contrato antes de colgar las botas.