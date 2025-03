Quiere irse del Real Madrid porque se ríen de él y Monchi le ofrece un hueco en el Aston Villa

Arda Güler fue protagonista en el parón de selecciones, gracias a su gol en el encuentro frente a Hungría, donde tuvo un encontronazo con Dominik Szoboszlai, estrella del Liverpool, al que celebró en la cara su tanto. Y esto provocó que el futbolista húngaro respondiera en las redes sociales, mofándose de la situación que vive actualmente en el Real Madrid, donde apenas ha contado con minutos, y ha sido un actor totalmente secundario en los sistemas de Carlo Ancelotti.

Es evidente que el crack turco no está satisfecho con la poca participación que ha tenido, y es algo que le ha llevado a plantearse seriamente un cambio de aires para aterrizar en otra escuadra donde sí pueda disfrutar de más continuidad, y sentirse importante. Porque sabe que en el Santiago Bernabéu no le pueden garantizar que tendrá más minutos la próxima campaña, por la increíble competencia que existe en la posición en la que juega.

Por lo tanto, lo mejor para el canterano del Fenerbahçe es sin duda alguna hacer las maletas y probar suerte en otro sitio, y no han tardado en llegar las primeras propuestas. Durante el mes de enero ya tuvo muchas llamadas, pero Florentino Pérez no le permitió salir, aunque en verano no se interpondrá en su camino, y lo más probable es que acabe diciendo adiós a modo de préstamo, sin descartar una venta definitiva que incluya una opción de recompra.

Y el primer equipo que ya ha preguntado por Güler y ha iniciado los contactos con su agente es el Aston Villa, que ha reconocido públicamente el enorme interés que tienen en poder incorporarlo a sus filas. Unai Emery está totalmente seguro de que sería un refuerzo fantástico, y de que podría tener una adaptación rápida y sencilla a la Premier League, erigiéndose en un pilar fundamental para los ‘villanos’. Y en el Madrid están abiertos a escuchar las propuestas que lleguen.

Monchi está preparado para asaltar el fichaje de la perla de apenas 20 años, al que se quiere llevar a Villa Park, y se han convertido en los grandes favoritos en la puja.