Salah pone el Barça patas arriba con una llamada que lo cambia todo y que empuja a un titular de Flick a irse

Mohamed Salah es uno de los jugadores que tienen en alerta a todo el mundo. Todavía a día de hoy sigue rindiendo a un nivel excepcional, y parece que los años no pasan por él. Ni siquiera la marcha de Jürgen Klopp y la llegada de Arne Slot al banquillo del Liverpool ha provocado que su rendimiento decaiga, y las estadísticas que está logrando esta campaña son de otro planeta. Y en verano será uno de los principales agitadores del mercado de traspasos.

Parece que ya ha tomado la decisión de hacer las maletas y dejar Anfield para iniciar una nueva aventura, lo que ha provocado que muchas escuadras de primer nivel intenten convencerle para su fichaje. Entre los pretendientes que acumula el fenómeno egipcio se sitúa al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich o al Al-Hilal, aunque ahora se ha revelado que el deseo del extremo de 32 años sería probar suerte en España, y para ser más exactos, en el Barça.

Así que no lo he pensado dos veces a la hora de ponerse en contacto, a través de su agente, con Joan Laporta y con Deco, para hacer saber que estaría muy seducido con la idea de jugar en el Spotify Camp Nou. Una oportunidad irresistible a la que costaría mucho decir que no, pues podrían hacerse con los servicios de uno de los mejores atacantes de la última década, y sin tener que pagar absolutamente nada como compensación a los ‘reds’.

Salah es un motivo de debate en el cuadro que dirige Hans-Dieter Flick, donde tendrán que decidir si aprovechan esta ganga y deciden reclutarlo, aunque eso tendría unas consecuencias nefastas para otras piezas del vestuario. Y el caso más evidente es el de Raphinha, que tendría que aceptar una considerable pérdida de protagonismo, aunque está completando la que es su mejor temporada como profesional, con unos registros que nadie podía imaginarse.

Resulta complicado pensar que esté dispuesto a aceptar un papel secundario en el Barça en caso de que el ex del Chelsea, del Basilea, de la Fiorentina o de la Roma aterrice, y esto le empujaría a querer hacer las maletas.

Laporta y Deco están ante una encrucijada importante…