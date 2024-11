Se fue del Real Madrid por la puerta de atrás, como Sergio Ramos, y ahora se ofrece para volver

Uno de los nombres que más resuena ahora mismo y que marca la actualidad en el Real Madrid es el de Sergio Ramos. Desde que se confirmaron los peores presagios y se reveló la grave lesión de rodilla que ha vuelto a sufrir Eder Militao, quien será baja el resto de la campaña, no tardaron en aparecer posibles sustitutos para el ‘3’. Carlo Ancelotti ahora mismo solo dispone de Antonio Rüdiger como central, viendo que Jesús Vallejo no entra en los planes, y por lo tanto es una obligación fichar a alguien.

Florentino Pérez ha intentado atrasar todo lo posible la llegada de un nuevo efectivo para el eje de la retaguardia, pero ahora ya no puede hacerlo más, y necesitan firmar a un zaguero desesperadamente. Y el camero no lo ha pensado dos veces antes de ofrecerse, aprovechando que sigue sin equipo, después de dejar el Sevilla hace algunos meses. Sin embargo, es una posibilidad que en el Santiago Bernabéu no se han llegado a plantear en ningún momento.

No consideran que sea una opción de garantías, debido a la avanzada edad que tiene, 38 años, y los problemas físicos que le han acompañado en sus últimas temporadas. Aparte, no olvidan que se marchó por la puerta de atrás en 2021, negándose a renovar su contrato si no le ofrecían un salario desorbitado. Y acabó comprometiéndose con el Paris Saint-Germain sin dejar ni un solo euro en las arcas, siendo considerado un traidor por un sector de la grada.

Por lo tanto, el capítulo de Ramos está totalmente cerrado. Pero hay otro futbolista que también se ha puesto en contacto con el Madrid, y que estaría encantado de volver a vestir de blanco. En este caso, hablamos de Rafa Marín, que mucha gente esperaba que se pusiera a las órdenes de Ancelotti este año, tras su exitosa cesión por las filas del Deportivo Alavés la pasada campaña. No obstante, al no garantizarle minutos y un papel importante, fue traspasado al Nápoles, a cambio de unos 12 millones de euros.

Su aventura en el sur de Italia está siendo un desastre, y hasta la fecha apenas ha participado en un encuentro, lo que ha provocado que quiera salir, y se haya ofrecido a Florentino Pérez.

Curiosamente, ha sido comparado con Sergio durante toda su carrera por sus condiciones y por ser sevillano. Pero correrá la misma suerte que él, ya que ha sido rechazado al instante por el cuadro blanco.