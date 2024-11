Florentino Pérez gestiona un caso de gravedad, le ha pedido, por favor, que no lo eche, no tiene nada mejor

Florentino Pérez tiene un problema entre manos. Jesús Vallejo no cuenta para Carlo Ancelotti y el técnico italiano le ha pedido al presidente que lo venda o lo regale en enero porque no va a jugar, pero el jugador le ha rogado al máximo mandatario blanco que no acceda a la petición y le deje quedarse. El central, a pesar de que no va a jugar, prefiere quedarse en el Real Madrid.

De hecho, en los últimos días se ha conocido que el fichaje de Vallejo por el club blanco fue un favor personal de Florentino al presidente del Real Zaragoza, de donde vino el central. Es cierto que el jugador tenía proyección y podía consolidarse como uno de los mejores defensas del panorama español, pero no ha sido el caso. Vallejo no ha acabado de explotar y ahora resta más que suma.

Vallejo no quiere irse del Madrid

Aunque no tenga minutos, el zaragozano no quiere marcharse del Santiago Bernabéu. Prefiere quedarse en el banquillo toda la temporada que ser suplente en otro equipo, ya que nadie lo quiere y Vallejo sabe que tampoco jugaría. La situación es muy tensa y Carlo Ancelotti ya ha pedido que lo echen, que no lo quiere volver a ver, pero Florentino tiene dudas con él.

El central solo ha jugado 11 minutos esta temporada y casi le costaron un partido al Madrid. Ante el Alavés, y con 3-0 a favor, los aficionados pidieron a Ancelotti que dejara entrar a Vallejo. El italiano accedió y el defensa entró al campo a pocos minutos del final, pero poco después de su entrada, el conjunto vasco marcó dos goles y estuvo a punto de empatar. A partir de ese momento, no ha vuelto a jugar.

Sin posibilidad de jugar

Ancelotti no le va a dar más minutos en el terreno de juego e incluso ha preferido dar entrada a jugadores del filial que al central zaragozano. En el partido contra Osasuna, donde se lesionó Eder Militao de gravedad, el técnico italiano prefirió poner a Raúl Asencio, futbolista del filial, antes que a Vallejo, que era el último central que quedaba disponible de la primera plantilla.