Se ha cansado de Pep Guardiola, se ha peleado con Haaland y negocia con el Bayern para salir del City

El Manchester City es un polvorín, y vive la crisis más delicada desde hace muchos años. No se recuerda en muchos años que vivieran un momento tan crítico, ya que están sin opciones de pelear por ningún trofeo, y pueden ser eliminados de la Champions League a las primeras de cambio, ya que tienen realmente complicado remontar la eliminatoria contra el Real Madrid. Y en la Premier League, ocupan una decepcionante cuarta posición.

Pep Guardiola sigue sin dar con la tecla y es incapaz de encontrar una solución a los problemas que azotan al equipo desde hace ya algunos meses. Las principales figuras de la plantilla están a años luz de su mejor versión, y entre los casos más preocupantes se encuentran los de Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Manuel Akanji, Rubén Días, Ilkay Gündogan o Erling Haaland. Y el ambiente que se respira en el vestuario está muy lejos de ser positivo y agradable.

Hay un clima de tensión constante, y así se ha podido comprobar con las declaraciones que han hecho algunos futbolistas, atacando sin piedad a sus compañeros por errores puntuales que han costado derrotas y goles en contra. Y la última pelea que se ha filtrado tiene como protagonista al delantero noruego, que presuntamente habría tenido un encontronazo con otra de las estrellas que juegan en el Etihad Stadium, y ya no se dirigen la palabra.

Se trata de Phil Foden, quien habría tenido un enganchón y una discusión acalorada con el goleador de 24 años tras uno de los últimos encuentros, por recriminarle que no le pasara el balón y que no tomara una buena decisión. La relación entre ambos está en punto muerto, y al canterano ‘citizen’ tampoco le habría gustado el hecho de que el entrenador catalán se haya posicionado a favor del ex del Borussia Dortmund o del Salzburgo.

Algo que le ha llevado a plantearse seriamente su despedida, y que ha puesto en alerta al Bayern de Múnich, que no se lo ha pensado y ha comenzado a mover los hilos para lograr que el polivalente atacante pueda acabar a las órdenes de Vincent Kompany, quien lo conoce muy bien, tras haber sido compañeros durante algunos años.