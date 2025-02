Mbappé ha dejado de tener trato con Vinicius y no es el único en el vestuario del Real Madrid

La relación entre Kylian Mbappé y Vinicius, dos de las estrellas del Real Madrid, es objeto de debate constante. Es sabido que el francés y el brasileño no tienen mucho trato fuera del terreno de juego y la lucha de egos en el vestuario no para de crecer. La llegada del exjugador del PSG al Santiago Bernabéu el pasado verano no gustó nada al internacional con Brasil, ya que le ha quitado su puesto poco a poco.

No sobre el césped, ya que Mbappé se ha sacrificado por el equipo para jugar de delantero centro, teniendo en cuenta que el brasileño juega en la izquierda, la posición natural del francés. Aun así, Vinicius ha visto como la importancia de su compañero ha crecido mes a mes, tanto en el campo como dentro del vestuario, por lo que teme a que le sobrepase del todo y en el club lo prefieran antes que a él.

Mbappé y Vinicius no tienen relación en el Madrid

Además, el francés no es el único en el vestuario del Madrid con el que Vinicius no tiene relación. La actitud del brasileño en el terreno de juego no está gustando nada a algunos jugadores, como Jude Bellingham y Luka Modric, y están un poco hartos del comportamiento que está demostrando el extremo. Lo califican como un jugador tóxico y que sus acciones solo hacen que perjudicar los intereses del equipo en los partidos.

La situación está llegando a un punto insostenible y algunos compañeros ya se han quejado, tanto a Carlo Ancelotti como a Florentino Pérez, y han exigido medidas para que Vinicius deje de comportarse de esta manera tan infantil. Sin embargo, el entorno del brasileño cree que el club no le apoya demasiado en este aspecto y piensan que es una estrategia para que acabe marchándose tarde o temprano.

El brasileño quiere cobrar más que el francés

Un tema candente en el Madrid es la renovación de Vinicius. El brasileño se quiere quedar muchos años más vistiendo de blanco, pero quiere cobrar más que Mbappé, algo que no está haciendo ahora mismo. La llegada del francés lo puso en el primer lugar de la escala salarial del equipo, por lo que el extremo quiere una rectificación en su nuevo contrato con una subida de sueldo que, al menos, iguale el salario, y si puede ser, que lo supere.