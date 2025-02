Se pelea con su entrenador y ahora sí se pone a tiro para Luis Enrique, el PSG se lo quita al Barça

La sorprendente e inesperada eliminación de la Atalanta en la primera ronda de la Champions League ha desatado un incendio en el vestuario. Porque esperaban hacer un buen papel, tras haber conquistado la Europa League en el curso anterior, y todo el mundo coincidía en señalarlos como claros favoritos ante el Brujas. Pero perdieron en la ida y en la vuelta, y su entrenador, Gian Piero Gasperini, no dudó en atizar a la gran estrella del equipo.

Porque Ademola Lookman completó una actuación realmente desastrosa, fallando un penalti, lo que provocó que recibiera una dura reprimenda por parte del entrenador italiano, que no se mordió la lengua, y en rueda de prensa soltó lo siguiente: “No tenía que lanzarlo él, es uno de los peores lanzadores que he visto nunca. Los lanzadores designados son De Ketelaere y Retegui, pero evidentemente Lookman estaba eufórico y pasó lo que pasó. Hubiésemos podido fallarlo también con alguien más, pero no fue un gesto bonito”.

Un claro ataque al delantero inglés, que no se quedó callado y emitió un comunicado, respondiendo a su técnico. “Me entristece en un día como este tener que escribir este comunicado, sobre todo por todo lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad. Ser señalado de la manera en que lo he sido no solo duele, sino que también me parece profundamente irrespetuoso, especialmente por el enorme esfuerzo y compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a traer éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo” espetó.

Una clara evidencia del divorcio entre ambos, y que puede llevar al crack de 27 años a hacer las maletas en verano, algo que ya estuvo cerca de hacer hace algunos meses, cuando recibió una oferta del Paris Saint-Germain, que quería convertirlo en el sucesor de Kylian Mbappé. Pero en ese entonces, Nasser Al-Khelaïfi no pudo llegar a un acuerdo, por la elevada tasación que ‘La Dea’ le había colocado, que rondaba los 80 millones de euros.

Ahora, en cambio, Lookman tiene vía libre para irse de la Atalanta, que solicitará unos 50 ‘kilos’, y Luis Enrique sigue pensando que es un refuerzo interesante. Y se lo puede quitar al Barça, que también lo tenía entre sus objetivos.