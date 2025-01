Sergio Ramos por fin encuentra equipo: negociación en marcha y acuerdo casi cerrado

Sergio Ramos está viviendo una situación totalmente nueva para él, pues ya hace casi un año desde que se marchó del Sevilla. Y parecía una simple cuestión de tiempo que encontrara un nuevo equipo, algo que aún no ha sucedido a día de hoy, pese a que ha sido vinculado a una larga lista de escuadras que parecían estar encantadas con la posibilidad de acogerlo en sus filas, y le habían ofrecido acomodo. Pero al parecer, ninguna terminaba de convencer al camero.

Durante un tiempo, se llegó a especular seriamente con la opción de que regresar al Real Madrid, que tenía una defensa a cuadros tras haber permitido la marcha de Nacho Fernández a Arabia Saudí en verano, sin firmar a nadie para reemplazarlo, y después de conocerse la recaída de Eder Militao de su grave lesión de rodilla, un problema que también tenía a David Alaba aun convaleciente, por lo que Antonio Rüdiger era el único central disponible para Carlo Ancelotti.

No obstante, y aunque el legendario central andaluz se ofreciera personalmente a Florentino Pérez, en el Santiago Bernabéu no se plantearon en ningún momento la posibilidad de recuperar al futbolista de 38 años, que no tenía ritmo de competición, y que tiene las puertas cerradas después de haberse ido al Paris Saint-Germain por la puerta de atrás en 2021, cuando no quiso renovar su vínculo, y se fue por asuntos meramente económicos.

Ramos no ha dejado de ejercitarse, y en ningún momento se le ha pasado por la cabeza la idea de retirarse, ya que se siente preparado para seguir compitiendo al más alto nivel, y espera poder firmar un último contrato. Y su destino puede encontrarse en el continente americano, pero no en Boca Juniors, como se había estado rumoreando, sino en las filas del Rayados de Monterrey, donde podría compartir vestuario con muchos compatriotas.

Porque allí tiene a viejos conocidos como Sergio Canales u Óliver Torres, y a excompañeros como Lucas Ocampos, así como Héctor Moreno o ‘El Tecatito’ corona, con pasado en La Liga EA Sports.

Las negociaciones estarían en la recta final, y Sergio puede trasladarse a México en cuestión de unos pocos días para ser presentado oficialmente ante su nuevo público.