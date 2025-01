Ancelotti no lo quiere en el vestuario por la vida que está llevando fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene claros sus principios. El actual entrenador del Real Madrid lleva muchos años en los banquillos y cuando toma una decisión, es muy difícil que la cambie. Por eso, un jugador del conjunto blanco tiene puesta la cruz del técnico desde hace meses y la situación no va a cambiar, por más que haya recibido presiones por parte de dirigentes superiores del club o incluso recomendaciones de futbolistas.

En ese sentido, el italiano sigue en sus trece de no querer a Endrick y ha vuelto a pedir a Florentino Pérez que lo venda o lo ceda en este mismo mercado de invierno. Ancelotti cree que es muy tóxico para el vestuario, por la vida que está llevando fuera de los terrenos de juego, ya que está muy despistado, y teniendo en cuenta que solo tiene 18 años, le falta mucha disciplina para estar en un equipo como el Madrid.

Ancelotti vuelve a pedir la salida de Endrick

El entrenador le ha dejado claro al presidente que el brasileño no va a jugar mucho más esta temporada mientras él sea el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Como ahora viene la parte más importante del curso, con las eliminatorias europeas y las de Copa del Rey, donde se empieza en serio la competición, el delantero no tendrá participación sobre el césped porque no hay sitio para él.

Por eso, ha exigido, de nuevo, una cesión para el futbolista si tanto el máximo mandatario blanco como el jugador quieren que siga jugando y madurando en el fútbol, ya que en el Madrid no será posible. El italiano le ha echado un pulso a Florentino, ya que Endrick es uno de los futbolistas más protegidos e intocables por su parte, pero no va a dar el brazo a torcer por un joven de 18 años que no está centrado.

Una cesión, prácticamente imposible

Sin embargo, es improbable que a estas alturas del mercado, que se cerrará en cuatro días, el próximo lunes 3 de febrero, el brasileño se marche cedido a otro equipo. Aunque desde los despachos madrileños se piensa que sería la mejor opción para que pudiera crecer, lejos de la sombra actual de las estrellas en la delantera del Madrid y de Ancelotti, hay muy poco tiempo para encontrarle un destino apetitoso para lo que resta de temporada.