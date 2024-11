Sergio Ramos rechaza una oferta de Arabia y espera la llamada de Florentino Pérez

Sergio Ramos sigue sorprendentemente sin encontrar un nuevo equipo. Aunque ya ha pasado casi medio año desde que dejó de pertenecer a la disciplina del Sevilla, sigue en el paro, y no le ha llegado ninguna oferta que le haya resultado convincente, algo que no entraba en las quinielas. Ha rechazado las llamadas que le han llegado, pero aún no piensa en colgar las botas, pues está convencido de que muy pronto aparecerán nuevas opciones de futuro.

Y donde reúne más pretendientes es en la liga de Arabia Saudí. Allí le tientan con salarios estratosféricos, repletos de ceros, para intentar que siga el ejemplo de excompañeros como Karim Benzema, Neymar Junior, Nacho Fernández o Cristiano Ronaldo. Pero es una idea que el de Camas nunca se ha llegado a plantear, pues no quiere vivir en otro continente. Aparte, su única aventura lejos de España fue un absoluto desastre.

No guarda un buen recuerdo de su paso por el Paris Saint-Germain, que duró apenas un par de años, y tampoco tiene prisa por volver a los terrenos de juego. Mientras tanto, sigue machacándose y se mantiene en plena forma, como se ve en sus redes sociales. Y ahora puede tener una oportunidad fantástica para volver al Real Madrid, debido a la plaga de bajas que existen en la zaga, donde Eder Militao ha caído lesionado de gravedad, y se perderá el resto del curso.

Carlo Ancelotti solamente cuenta con Antonio Rüdiger, y es evidente que necesitan traer como mínimo un nuevo fichaje, en especial si David Alaba se acaba retirando. Ramos, que en las últimas horas había recibido una llamada de otro cuadro de la Saudi Pro League, no ha dudado en volver a decir que no, y espera con paciencia que Florentino Pérez contacte con él. Porque está convencido de que podrá volver al Santiago Bernabéu tres años y medio después de su adiós.

Para el andaluz sería un sueño cumplido, y cruza los dedos para que esta posibilidad se acabe concretando. Y gracias a ser agente libre, podría incorporarse con efecto inmediato a la disciplina liderara por el técnico italiano.