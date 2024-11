Ancelotti le pide a Florentino Pérez que lo venda o lo regale porque no volverá a jugar con el Real Madrid

El Real Madrid tuvo una victoria amarga contra Osasuna. Aunque fue muy superior al conjunto navarrés, goléandole por 4-0, la nota negativa fue las lesiones de Eder Militao, Lucas Vázquez y Rodrygo. Aunque los dos últimos solo estarán unas semanas fuera de combate, la lesión del brasileño es la peor, ya que se perderá de nuevo todo lo que queda de temporada.

Ante la lesión de Militao, Carlo Ancelotti tuvo que dar entrada a un canterano: Raúl Asencio. El jugador del filial hizo un buen papel, ya que le dio una gran asistencia a Jude Bellingham para el segundo gol del Madrid. Además, este cambio significó algo muy importante: Jesús Vallejo no cuenta nada para el técnico italiano y no tendrá minutos con la camiseta blanca.

Jesús Vallejo no tiene sitio en el Madrid

De hecho, Vallejo era el único central disponible del primer equipo después de la lesión de Militao, pero Ancelotti prefirió dar entrada a un canterano antes que al aragonés. Su situación en el Madrid es clara: no tendrá minutos y el entrenador italiano le ha pedido a Florentino Pérez que lo venda o incluso que lo regale porque no volverá a jugar. No tiene nivel para el Madrid y todos lo saben.

De hecho, el central solo ha jugado 11 minutos esta temporada y casi le costaron un partido al conjunto blanco. Ante el Alavés, y con 3-0 a favor en el marcador, el Santiago Bernabéu pidió a Ancelotti que dejara entrar a Vallejo. El técnico accedió y el defensa entró al campo a pocos minutos del final, pero poco después de su entrada el Alavés marcó dos goles y estuvo a punto de empatar el partido. A partir de ese momento, no ha vuelto a jugar.

El jugador no tiene a donde ir

Aun así, el jugador ya habló con Florentino Pérez y ya le pidió que le dejara quedarse, aunque no jugara minutos, porque no tiene a donde ir. Algunas lesiones y la falta de contundencia le han impedido progresar en su carrera y el aragonés cree que donde mejor va a estar va a ser en el Madrid, aunque no pueda estar sobre el terreno de juego. Está contento con estar en el banquillo y no quiere moverse de la capital española. Veremos si el presidente y Ancelotti acceden o le obligan a marcharse.