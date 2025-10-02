Si Xavi Hernández ficha por el Manchester United se llevará a uno de los favoritos de Hansi Flick

Según han ido informando desde Inglaterra, Rúben Amorim tiene las horas contadas al frente del Manchester United. La directiva de los diablos rojos se ha cansado de ver cómo, por el simple hecho de cumplir con su sistema de 3-5-2, el técnico portugués ha terminado por cargarse a la mitad de la plantilla de un United en plena reconstrucción. Lo consideran inaceptable y ya le están buscando un relevo que, si nada cambia, ya tiene nombre y apellidos: Xavi Hernández.

El de Terrassa está listo para comenzar una nueva e ilusionante etapa de la mano de un histórico como lo es el Manchester United. En Old Trafford ven en la leyenda culé a un entrenador perfecto para ganarse la confianza de sus jugadores a base de respeto. Y es que, si hay un perfil al que todos le harán caso, ese es el de Xavi, al que nadie se atreverá a discutirle nada, ya que en cuanto a fútbol, pocos son capaces de igualar su nivel de conocimiento.

Xavi ya mira al Barça para el mercado

Si bien es cierto que todavía queda lejos, Xavi ya estaría trabajando en un plan de renovación profunda para la plantilla del Manchester United. El catalán quiere implantar un sistema de 4-3-3 y, para poder trasladar su idea de juego, ha decidido que va a fichar a un crack del Barça en horas bajas. Se trata de Gavi, al que los culés ya no catalogan de intransferible y que, debido a su lesión, podría llegar a un precio más que asequible.

Gavi es uno de esos jugadores en los que Xavi confía plenamente. Durante su etapa al frente del Barça, era un intocable en el once y ahora quiere que lo vuelva a ser con él en el Manchester United, donde le daría las riendas del equipo y lo convertiría en su extensión sobre el terreno de juego.

De este modo, si Xavi Hernández acaba llegando al banquillo de Old Trafford, algo que por ahora parece más que probable dado el mal rendimiento de Amorim, no dudaría a la hora de apuntar directamente a la figura de Gavi para convertirlo en el primer gran refuerzo de la era Xavi en el Manchester United.