Traiciona a Simeone y se va con Messi al Inter de Miami, mazazo para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha asumido la más que probable salida de Antoine Griezmann cuando finalice la presente campaña, y todo hace indicar que acabará en Estados Unidos, donde firmará un último gran contrato antes de colgar las botas. Pero no es la única pieza indispensable en los planteamientos de Diego Pablo Simeone que puede optar por decir adiós y marcharse a la MLS, ya que hay otra estrella que también se plantea una mudanza.

En este caso, hablamos de Rodrigo de Paul, quien ha logrado recuperar su mejor versión tras unos años muy discretos, y es una de las claves que explican el buen momento por el que atraviesa su club. Se ha convertido en el cerebro del equipo, mostrando una conexión brutal con Pablo Barrios, y ha sido capaz de cambiar las críticas por elogios, algo totalmente merecido. Y por esta razón, Enrique Cerezo ha agilizado las conversaciones para renovar su contrato.

Los rojiblancos están encantados con el paso al frente que ha dado el canterano de Racing de Avellaneda, y desean evitar a toda costa su salida, pues tiene muchos pretendientes que se han interesado por su situación, al finalizar contrato el próximo 2026. El problema es que ha sido contactado por un equipo que le pone mucho dinero encima de la mesa, y no puede ocultar que siente la tentación de dejar el Metropolitano después de cuatro temporadas.

Leo Messi ha aprovechado la magnífica relación que tiene con su compatriota, quien es uno de sus mejores amigos y uno de sus grandes socios en la selección argentina, y ha hablado personalmente con él para convencerlo de que traicione al Atleti y se mude al Inter de Miami, donde también podría compartir vestuario con viejas glorias como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba. Y Simeone tiene motivos para estar realmente preocupado al respecto.

De Paul aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, y no sabe dónde jugará el próximo curso, pero la posibilidad de irse con ‘La Pulga’ e iniciar una nueva aventura lejos de Europa no puede ocultar que resulta muy llamativa e interesante.