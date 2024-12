Traicionó a Florentino Pérez, salió del Real Madrid y ahora se ofrece al Arsenal ¡y al Barça!

Un antiguo jugador del Real Madrid no vive una buena etapa en su nuevo club, y ya busca una salida de manera desesperada, a ser posible, de cara al mes de enero. Hablamos de Marco Asensio, que traicionó a Florentino Pérez, con el que tenía un pacto verbal para ampliar su contrato, que expiraba el 30 de junio, pero al final decidió rechazar esta posibilidad. Porque le llegó una oferta irrechazable desde el punto de vista económico procedente del Paris Saint-Germain.

En ese entonces, Luis Enrique había sido nombrado como nuevo entrenador recientemente, y una de sus primeras peticiones fue la llegada del internacional español, con el que mantenía una excelente relación tras haber coincidido en ‘La Roja’. Aprovechando que podía llegar de forma completamente gratuita, solicitó su llegada a Nasser Al-Khelaïfi, y le convencieron con un salario absolutamente estratosférico, muy superior al que tenía en el Santiago Bernabéu.

Más de 10 millones de euros netos por temporada percibe el canterano del Real Club Deportivo Mallorca, que en su primer año en la capital de Francia tuvo un rol importante en las rotaciones, pero sin asentarse en la titularidad. Y este curso esperaba tener más protagonismo, tras la venta de Kylian Mbappé, pero esto no ha sido así. Es más, ha perdido aún más importancia en los sistemas, lo que provocado que se plantee una salida en enero.

Asensio no es feliz en el Parque de los Príncipes y ya se ha encargado de comunicar a su agente que busque un nuevo equipo. Y entre los conjuntos a los que ha sido ofrecido se encuentra el Barça, al que ya fue vinculado en el pasado, si bien en ese momento no fue tenido en consideración. Y es lo que ha vuelto a suceder, después de que Hans-Dieter Flick haya decidido rechazar su llegada, pues cree que es un perfil de futbolista que no necesitan.

También ha sido colocado en el radar del Arsenal, y Mikel Arteta ya mostró interés en su momento por el balear. Ahora que en el PSG no tiene hueco, podría acabar en la Premier League, aunque primero sería necesario conocer la cantidad que solicitarán por él.