Traicionó a Xavi Hernández y a Laporta, y puede hacer lo mismo con Luis Enrique y Al-Khelaïfi

Si algo ha demostrado Ousmane Dembélé a lo largo de su carrera, es que no se casa con nadie, y que no le tiembla el pulso a la hora de hacer las maletas e irse a otro lugar. Pudieron dar fe de ello en el Stade de Rennes, conjunto en el que se crió, pero del que no tuvo reparos en salir a la que se le presentó la oportunidad de unirse a un equipo más poderoso y que le pagara un sueldo más alto. Ya intentó firmar por el Salzburgo estando en edad juvenil, pero al final recaló en el Borussia Dortmund.

Apenas un año duró en Alemania, donde llegó siendo un desconocido, y se fue un año más tarde tras haberse ganado el corazón de la hinchada, y de haberse convertido en uno de los atacantes más prometedores y cotizados del panorama. Se declaró en rebeldía y se negó a entrenar para poder unirse al Barça, algo que finalmente logró, siendo la apuesta de Josep María Bartomeu para llenar el hueco que previamente había dejado libre Neymar Junior.

Y el resto es historia, pues ‘El Mosquito’ tuvo un periplo decepcionante por el Spotify Camp Nou, por culpa de sus numerosas lesiones, sus problemas de adaptación por el idioma, y sus episodios de indisciplina. Aunque pudo ver la luz tras la llegada de Xavi Hernández, que le demostró una confianza total y absoluta, y con el que pudo encontrar la regularidad necesaria para brillar con luz propia. Pero al final, acabó traicionándolo, y también a Joan Laporta.

Después de prometer que no se iría, sucumbió a los encantos del Paris Saint-Germain, que le multiplicaba el sueldo que percibía, y aceptó la oferta de Nasser Al-Khelaïfi, dejando una cantidad ridícula en las arcas azulgranas. Y con Luis Enrique ha explotado su enorme potencial, pues en estos momentos es uno de los mejores futbolistas de todo el planeta, como demuestran los 26 tantos y las seis asistencias que ha logrado, convirtiéndose en la referencia de su equipo.

Sin embargo, poco puede durar en el Parque de los Príncipes, ya que también ha recibido una propuesta desde Arabia Saudí que es incluso superior al contrato que tiene, por lo que Dembélé puede forzar de nuevo su salida, y ser protagonista de otra traición llamativa.